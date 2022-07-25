Проект благоустройства Черезовских прудов обсудят с рязанцами

В Рязани стартует цикл общественных обсуждений по благоустройству территорий в 2023 году. Одну из первых встреч посвятят благоустройству Черезовских прудов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования по Октябрьскому району, за него отдали более 7 тысяч голосов. К обсуждению приглашаются жители Рязани и городские сообщества. Предложения и идеи благоустройства будут положены в основу проекта.

Встреча состоится 27 июля в 18.30 в сквере Скобелева на стороне детского городка. По вопросам участия можно обращаться в управление общественных отношений администрации по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.