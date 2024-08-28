Среда, 28 августа, 2024

Продажу контрафактной обуви пресекли в двух магазинах Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

В Рязани полицейские обнаружили в двух магазинах недорогие аналоги спортивной обуви якобы под марками известного производителя и пресекли продажу контрафактной обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Магазины находятся на улице Грибоедова и на Солотчинском шоссе. Из первого полицейские изъяли 121 пару обуви, из второго — 75 пар.

Отмечается, что товар не соответствует оригинальным изделиям: обувь произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

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