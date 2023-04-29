Продажи смартфонов на Авито в Рязани в I квартале выросли на 5%

По итогам I квартала 2023 года на Авито было продано на 18% больше мобильных телефонов, чем за январь-март прошлого года. В Рязани продажи выросли на 5%.

Средняя цена [1] нового гаджета на Авито в Рязани в I квартале 2022 года составила 34 440 рублей, б/у устройства – 13 870 рублей.

нового гаджета на Авито в Рязани в I квартале 2022 года составила 34 440 рублей, б/у устройства – 13 870 рублей. Доля продаж новых устройств по брендам по России: Apple — 59%, Xiaomi — 13%, Samsung — 10%, realme — 4%, Honor — 2%. В I квартале этого года Xiaomi впервые обогнал Samsung по количеству проданных смартфонов на Авито.

Новый iPhone на Авито в Рязани можно приобрести в среднем за 47 140 рублей, а Xiaomi обойдется в 15 810 рублей.

Топ самых популярных брендов

По количеству проданных на Авито смартфонов по стране традиционно лидирует Apple —на этого производителя пришлось 59% от всех приобретенных устройств. В Рязани продажи новых iPhone увеличились в 4,6 раза, а средняя цена составляет 47 140 рублей. Гаджет “с пробегом” в регионе стоит в среднем 19 750 рублей, их продажи за год здесь выросли на 13%.

На второе место по России впервые вышел китайский бренд Xiaomi, обогнавший южнокорейского гиганта Samsung. Доля Xiaomi в I квартале 2023 года составила 13% от всех покупок смартфонов на Авито в стране. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году рязанцы покупали новые устройства бренда на 45% чаще. Приобрести новый смартфон Xiaomi на Авито в регионе можно в среднем за 15 810 рублей, б/у – за 6 670 рублей.

Тройку лидеров по России в I квартале 2023 года замыкает Samsung. По сравнению с I кварталом 2022 года продажи новых устройств бренда в Рязани выросли в 2,8 раза, а средний чек составил 42 670 рублей. Покупка бывшего в употреблении гаджета Samsung обойдется в среднем в 10 010 рублей.

[1] Медианная цена – цена, при которой половина указанных цен выше, а другая половина ниже ее.