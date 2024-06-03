Понедельник, 3 июня, 2024

Продажи LADA в России значительно выросли, Vesta установила рекорд

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: lada.ru

В мае 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей LADA в России достигли 40 813 единиц, что на 70,7% больше по сравнению с маем прошлого года. Всего за первые пять месяцев 2024 года официальные дилеры LADA реализовали 177 927 автомобилей, что на 53,7% превышает результаты аналогичного периода 2023 года. 

Рекордные продажи LADA Vesta

LADA Vesta обновила свой рекорд продаж: в мае было продано 15 009 автомобилей этой модели, что является самым высоким результатом в её истории. С января по май 2024 года реализовано 51 768 новых LADA Vesta.

Успехи LADA Granta и NIVA

Продажи LADA Granta в мае составили 18 023 автомобиля, что на 5,8% больше, чем в мае прошлого года. За пять месяцев было продано 82 219 автомобилей этой модели, что на 1,1% выше аналогичного периода 2023 года.

Классическая NIVA Legend в мае была продана в количестве 3 261 единицы, что на 10,7% больше, чем в мае 2023 года. За первые пять месяцев 2024 года было реализовано 19 870 внедорожников, что на 43,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Продажи NIVA Travel в мае выросли на 14,2% и составили 3 919 единиц. С начала года было продано 21 372 внедорожника этой модели, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Рост продаж коммерческих автомобилей

В мае 2024 года продажи коммерческих автомобилей LADA составили 593 единицы, что на 111,8% больше, чем в мае прошлого года. Всего с января по май 2024 года было продано 2 475 коммерческих автомобилей, что на 83,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta, сообщает сайт компании.

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