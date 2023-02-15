Продажи гаджетов ко Дню святого Валентина, 23 февраля и 8 марта сократились на 20-35%

Продажи гаджетов и аксессуаров к ним перед так называемыми гендерными праздниками (23 февраля и 8 марта), а также Днем святого Валентина (14 февраля) снизились впервые, по крайней мере, с 2015 года. Об этом рассказали «Известиям» сотрудники двух розничных сетей. Ранее, по их словам, наблюдался ежегодный рост реализации этих товаров.

Так, в конце января–начале февраля продажи в натуральном выражении упали на 20–35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметил один из собеседников. Это касается не только гаджетов — в первую очередь, уменьшился спрос на такие аксессуары, как наушники, умные часы, Bluetooth-колонки, рассказывает сотрудник одной из сетей.

С начала 2023 года реализация смартфонов упала в штуках на 35%, говорит источник в другой розничной сети. Люди стали реже ходить в магазины — отсюда и снижение, считает он.

Сокращение продаж год к году происходит практически во всех сегментах электронного рынка, подтверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В январе–начале февраля спрос на смартфоны по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократился примерно на 25%, на телевизоры — на 20%, на ноутбуки — на 30%, перечисляет он.

Беспроводные наушники стали покупать на 10% меньше, но при этом средний чек в этой категории составил 1,5–2 тыс. рублей: времена, когда в подарок приобретали дорогие Apple AirPods ушли в прошлое, отмечает эксперт. Такого не было, по меньшей мере, с середины прошлого десятилетия: в преддверии гендерных праздников интерес год от года рос примерно на 5–6%, утверждает он.

О том, что спрос на подарки к зимне-весенним праздникам снижается, говорит и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Многие российские семьи стремятся экономить, а гаджеты, тем более аксессуары к ним, — не предметы первой необходимости. Многие отказались от покупки в подарок дорогих вещей, без которых можно обойтись, в пользу более полезных и актуальных, подчеркнул он.

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https://iz.ru/1469975/valerii-kodachigov/neprazdnichnye-dni-v-rf-snizilsia-spros-na-podarochnuiu-elektroniku