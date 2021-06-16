Привитым от ковида новгородцам предлагают поучаствовать в розыгрыше

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Неожиданную мотивацию для вакцинации от коронавируса предлагают в Новгородской области.

Заместитель руководителя администрации губернатора Анна Бирюкова предложила разыграть четыре машины дров среди тех ,кто сделает прививку.

Мера возымела действие. В Пестовком районе число людей, получивших бесплатнцю вакцину увелчилось.

Кроме того, с сотрудниками предприятий и организаций проводится разъяснительная работа. Власти включают все возможные механизмы, чтобы люди прививались,в том числе ведут работу через соцсети, — пишет Колмово.ру