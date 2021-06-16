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Среда, 16 июня, 2021
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Привитым от ковида новгородцам предлагают поучаствовать в розыгрыше

7info7
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Неожиданную мотивацию для вакцинации от коронавируса предлагают в Новгородской области. 

Заместитель руководителя администрации губернатора Анна Бирюкова предложила разыграть четыре машины дров среди тех ,кто сделает прививку. 

Мера возымела действие. В Пестовком районе число людей, получивших бесплатнцю вакцину увелчилось. 

Кроме того, с сотрудниками предприятий и организаций  проводится разъяснительная работа. Власти включают все возможные механизмы, чтобы люди прививались,в том числе ведут работу через соцсети, — пишет Колмово.ру

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