Привитым от ковида новгородцам предлагают поучаствовать в розыгрыше

Неожиданную мотивацию для вакцинации от коронавируса предлагают в Новгородской области.
Заместитель руководителя администрации губернатора Анна Бирюкова предложила разыграть четыре машины дров среди тех ,кто сделает прививку.
Мера возымела действие. В Пестовком районе число людей, получивших бесплатнцю вакцину увелчилось.
Кроме того, с сотрудниками предприятий и организаций проводится разъяснительная работа. Власти включают все возможные механизмы, чтобы люди прививались,в том числе ведут работу через соцсети, — пишет Колмово.ру