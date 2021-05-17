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Понедельник, 17 мая, 2021
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Присяжные вынесли вердикт по убийству в Касимовском районе

7info
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay
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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу трёх жителей Касимовского района, обвиняемых в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

На скамье подсудимых трое мужчин, 1986, 1993, 1999 годов рождения. По версии следствия, преступление совершено 28 февраля 2019г.Во время распития спиртного житель деревни Семенчуково Касимовского района предложил знакомым убить односельчанина, сжечь его дом.

Собутыльники согласились. Компания направилась к дому пострадавшего, напала на него.

– Несмотря на активное сопротивление потерпевшего, обвиняемые нанесли мужчине более 35 ударов шилом и ножом, после чего подожгли его дом и скрылись, – сообщает СК.

Труп хозяина дома нашли при тушении пожара. Подозреваемых задержали «по горячим следам».

Суд вынесет приговор на основании определения присяжных заседателей.

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