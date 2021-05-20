18.7 C
Рязань
Четверг, 20 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Присяжные признали невиновным подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена

7info
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay
- Advertisement -

Во вторник, 18 мая, коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт обвиняемому в организации убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина. Подробности сообщила пресс-служба Рязанского областного суда. 

Заварзина убили в феврале 2018 года, возле его дома на улице Сенной. Мужчине нанесли несколько ударов ножом. От полученных ран бизнесмен умер в больнице. 

Сейчас идёт суд над предполагаемым организатором убийства – коммерсантом, который работал с погибшим. По версии следствия, он заказал компаньона, желая незаконно обогатиться. 

Следствие не смогло доказать вину этого человека – мнения присяжных разделились поровну, поэтому был вынесен оправдательный вердикт. Подсудимого отпустили на свободу.

Окончательное решение по делу вынесет профессиональный судья.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]