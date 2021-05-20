Присяжные признали невиновным подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена

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Во вторник, 18 мая, коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт обвиняемому в организации убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина. Подробности сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Заварзина убили в феврале 2018 года, возле его дома на улице Сенной. Мужчине нанесли несколько ударов ножом. От полученных ран бизнесмен умер в больнице.

Сейчас идёт суд над предполагаемым организатором убийства – коммерсантом, который работал с погибшим. По версии следствия, он заказал компаньона, желая незаконно обогатиться.

Следствие не смогло доказать вину этого человека – мнения присяжных разделились поровну, поэтому был вынесен оправдательный вердикт. Подсудимого отпустили на свободу.

Окончательное решение по делу вынесет профессиональный судья.