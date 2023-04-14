Приставы взыскали с рязанца более полумиллиона рублей алиментов

Приставы помогли рязанке получить свыше 500 тысяч рублей алиментов с бывшего мужа. Подробности привели в УФССП по Рязанской области.

Мужчина не платил алименты бывшей супруге больше года накопил огромный долг перед своим ребёнком – более полумиллиона рублей. Женщина обратилась за помощью к приставам.

Проверка показала, что рязанец является собственником двух грузовиков. Приставы немедленно вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, затем стали искать эти машины. Должнику вручили требование о предоставлении автомобилей для ареста в целях последующего обращения взыскания на них.

Мужчина, не ожидавший такого поворота событий, испугался остаться без машин и в короткий срок погасил долг.

В целом за прошлый год УФССП по Рязанской области взыскало более 143 миллионов алиментных задолженностей.