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Суббота, 5 июня, 2021
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Природоохранная прокуратура проверит информацию о засыпке «Дикой утке»

7info7
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После сообщений о засыпке озера «Дикая утка» Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил Центр управления регионом.

Проблему «Дикой утки» специалисты ЦУР обсудили с руководителем надзорного органа Алексея Секина. По информации ведомства, в 2019 году суд удовлетворил исковое заявление, по которому собственнику участка запретили изменять рельеф водоёма и территории около него, а также размещать в этом месте отходы. Этот иск находился на исполнении у службы судебных приставов. Решение суда было исполнено.

Природоохранная прокуратура проверит, какие именно действия производятся на территории озера и определит характер и класс размещаемых там отходов.

Ранее на 7info появилась информация о том, что на территории озера, по всей видимости, возобновились работы по его осушению.

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