Приметы на Ильин день 2 августа: почему попасть под ливень — к добру, а искупаться — к беде

Наряду с Николаем Чудотворцец пророк Илья считается одним из самых почитаемых святых в России. В народе день пати святого называют Ильиным. С этой датой связано много запретов и примет.

Что нельзя и нужно делать? К каким приметам обязательно нужно прислушаться, чтобы не навлечь на себя небесный гнев?

2 августа особое внимание наши предки уделяли природным явлениям. Они прислушивались к грозе, следили за осадками, опасались прогулок рядом с водоёмами. Обязательно 2 августа нужно было сходить в церковь и помолиться на то, чтобы погода позволила без проблем завершить уборку урожая.

Существовала традиция – «братоваться» на Ильин день. Обязательно собирались застолья, родственники и соседи навещали друг друга.

Считалось, что особыми целебным свойствами 2 августа обладают полевые и лесные травы. Именно поэтому в полдень хозяйки шли на их заготовку. Затем их применяли в приготовлении настоек, лекарств и чаёв.

2 августа принято просить пророка Илью о семейном благополучии. Илья считается не только небесным громовержцем, но и покровителем плодородия. Поэтому к нему обращались девушки и женщины: одни просили об удачном замужестве, другие — о детях.

Если слышен глухой гром на Илью, дожди будут слабые. Если гром громкий – до конца лета жди много ливней;

Попасть под дождь 2 августа сулит счастье и крепкое здоровье;

С Ильина дня заканчивается лето: ночь становится длинна, вода холодна;

На Илью до обеда лето, после обеда – осень;

Считалось, что на Ильин день становятся спокойными и впадают в спячку насекомые.