Суббота, 27 мая, 2023
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Прилепин: не знаю, когда закончится СВО, но точно — в Киеве

7info

Специальная военная операция обязательно закончился в Киеве. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил Захар Прилепин.

— Не знаю когда, но точно знаю где. В Киеве, — ответил писатель на вопрос журналиста о сроках окончания СВО.

По словам Захара, ничего против «украинского субэтноса» он не имеет. Дома у писателя большая коллекция украинской литературы, он ценит местную музыку, живопись. Но квазиукраинцам придётся отказаться от этого, так как достижения связаны с советским периодом.

По мнению Прилепина, единственный способ спасти украинскую культуру — вернуть её в русский контекст.

По его мнению, люди, пришедшие к власти в стране, не только антирусский проект, но и антиукраинский.

— Это как раз тот случай, когда забываются и алфавит, и собственное имя, — считает Прилепин.

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