Специальная военная операция обязательно закончился в Киеве. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил Захар Прилепин.

— Не знаю когда, но точно знаю где. В Киеве, — ответил писатель на вопрос журналиста о сроках окончания СВО.

По словам Захара, ничего против «украинского субэтноса» он не имеет. Дома у писателя большая коллекция украинской литературы, он ценит местную музыку, живопись. Но квазиукраинцам придётся отказаться от этого, так как достижения связаны с советским периодом.

По мнению Прилепина, единственный способ спасти украинскую культуру — вернуть её в русский контекст.

По его мнению, люди, пришедшие к власти в стране, не только антирусский проект, но и антиукраинский.