Среда, 15 марта, 2023
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Прилепин не собирается становиться сенатором от Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
фото: сайт правительства рязанской области

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин не собирается идти в Совет Федерации от Рязанской области. Об этом, ссылаясь на источник в окружении политика, сообщает РИА Новости.

Сообщение о возможном назначении Прилепина сенатором вместо ушедшего в отставку Игоря Морозова появились в телеграм-каналах.

— Захар даже не рассматривает такой вариант, да и обсуждений таких нет, — цитирует собеседника РИА Новости.

Сейчас Прилепин находится на территории специальной военной операции, он подписал контракт с Росгвардией. По возвращении он вновь собирается заняться политической деятельностью.

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