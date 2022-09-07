Приговор по делу об убийстве бывшего полицейского вступил в силу в Рязани

В Рязани вступил в законную силу оправдательный приговор двум обвиняемым в убийстве экс-полицейского.

Апелляцию рассмотрели в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Приговор Рязанского областного суда от 31 мая 2022 года по делу в отношении граждан Чайкова и Постникова вступил в силу.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт 25 мая этого года.

Постникова и Чайкова обвиняли по статье об убийстве лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия.

Вердикт присяжные вынесли единодушно. Профессиональный судья на основании вердикта коллегии вынес оправдательный приговор. Оправданные граждане имеют право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК России, – сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.