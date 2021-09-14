Приговор по делу о поджоге и убийстве в Касимовском районе вступил в законную силу

После апелляционного рассмотрения вступил в законную силу приговор от 24 мая в отношении троих мужчин, совершивших убийство и поджог. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Согласно вердикту коллегии, в конце февраля житель Касимовского района распивал спиртное в компании знакомых. В какой-то момент он предложил собутыльникам убить односельчанина, с которым часто конфликтовал.

Собутыльники согласились на злодеяние. Втроём они направились к дому жертвы и напали на него. Мужчине нанесли более 25 ударов шилом и ножом. После этого злоумышленники подожгли его дом и скрылись с места происшествия.

Труп погибшего обнаружили при тушении пожара.

Рязанский областной суд признал подсудимых виновными. 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и один год ограничения свободы назначили убийце, подговорившему собутыльников совершить преступление.

По 14 лет лишения свободы в колонии строго режима назначили его подельникам. Одного из них ограничат в свободе сроком на 1 год после отбывания наказания.