Pride Park от ГК «Зеленый сад»  — лучший жилой комплекс центрального федерального округа

Знаковый проект компании получил весомую награду строительной отрасли — элитный жилой комплекс занял первое место в конкурсе «ТОП ЖК — 2022» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Центральном ФО, среднеэтажные дома» по версии портала «Единый ресурс застройщиков».

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Продуманный до мелочей комплекс городских резиденций премиум-класса вобрал в себя всё лучшее — прекрасное местоположение, высокое качество строительства с использованием экологичных материалов, брутальный архитектурный образ, авторский дизайн, уютный двор с интерактивным пространством для разных возрастов, вместительный подземный паркинг с возможностью зарядки электрокаров и многое другое. Рассказываем об основных преимуществах комплекса, которые выделяют его среди других проектов подобного класса.

Архитектура

Pride Park спроектирован московским архитектурным бюро Glorious. Элегантный стиль и изысканный декор — вот истинная роскошь жилья премиум-класса. Для отделки фасадов Pride Park выбраны эксклюзивные материалы:

лимитированная коллекция плитки MANCHESTER от компании Roben Tonbaustoffe GmbH (спецзаказ из Германии). Это экологически чистый продукт, который не содержит искусственных красителей и пластификаторов. Срок эксплуатации не ограничивается по времени: плитка износостойкая, устойчива к перепадам температуры, химическим воздействиям, механическим повреждениям, хорошо переносит морозы — такой материал практически невозможно повредить.

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Юрский мрамор для отделки нежилых помещений —уникальный материал из Германии. Его ценят за удивительные качества: прочность, износостойкость, низкую истираемость, устойчивость к влаге.

Каждая деталь продумана до мелочей: специальные корзины для кондиционеров выполнены в строгой стилистике проекта и идеально вписываются в архитектурный облик здания, а фасадная подсветка комплекса помогает достичь эстетического эффекта и сделать нужные акценты. Благодаря такому решению вид установленных кондиционеров в каждой квартире не испортит экстерьер здания.

Энергоэффективные окна

В ЖК Pride Park установлены оконные системы «Фаворит спейс» от международного концерна Deceuninck («Декёнинк»), который входит в топ-3 мировых производителей. Эта оконная система – одно из самых энергоэффективных решений на рынке. Профиль «Фаворит Спэйс» имеет увеличенную ширину 76 мм и 6 воздушных камер, что надёжно сохраняет тепло, а дополнительный 3-й контур уплотнения гарантированно защищает от продувания даже в области петли.

Основные свойства окон:

Энергоэффективность. Значительно уменьшают отток тепла из помещения. Это достигается использованием специального напыления на стекла.

Мультифункциональность. Стабилизируют микроклимат в квартире. Зимой будет тепло, летом — прохладно. Это улучшает работу системы отопления и кондиционирования. Доказано, что уровень теплопотери после установки уменьшается на 80%.

Ударопрочность. Стекла выдерживают сильное механическое воздействие и удары благодаря технологии закалки. Окна взломостойкие — скрытые петли дополнительно защищают створку от снятия.

Защита от ультрафиолета. Функция снижает нагрев вещей в комнате, защищает от выцветания на солнечных участках.

Шумоподавление. Уровень звукоподавления — до 98% благодаря специальной пленке внутри межстекольного пространства.

Индивидуальные террасы с подогревом входной зоны

На последних этажах комплекса расположены квартиры с собственными террасами. Здесь можно обустроить сад, сделать рабочий кабинет или оборудовать зону отдыха.

На террасах предусмотрено:

зонирование непрозрачными перегородками высотой 1,5 м;

озеленение;

установка системы водоотведения;

напольное покрытие — керамическая плитка;

подогрев зоны выхода на террасу.

Пешеходные дорожки с подогревом

Тротуарные дорожки оборудованы системой «теплый пол» — это уникальная опция для Рязани. Подогрев уличной плитки и входных зон в условиях снежной и морозной зимы не позволит образовываться наледи и снежным заносам. Все осадки быстро испарятся, а дорожка останется максимально чистой и сухой.

Все дорожки вымощены плиткой из керамогранита — лимитированная коллекция ведущего производителя Italon.

Приватный фитнес-зал во дворе

На закрытой отапливаемой площадке во дворе размещены многофункциональные тренажёры, которые помогут полноценно тренироваться и поддерживать форму круглый год. В их числе оборудование для проработки всех видов мышц, беговые дорожки, велотренажер, эллипс от специализированного поставщика спортивного инвентаря V-Sport.

На фитнес-площадке предусмотрены полы с подогревом и окна с электроприводом — открыть окно можно с помощью специального пульта. Подобных решений зоны work out нет ни в одном комплексе в регионе.

Утилизационная система Ecolift

В ЖК Pride Park установлена инновационная платформа сбора мусора, аналогов которой нет в Рязани. Система Ecolift от производителя PANDA LIFT работает по принципу подъемника. Отходы собираются и накапливается в стандартных мусорных контейнерах, но находятся они на подъемной платформе, которую механизм опускает в герметичное подземное пространство. На поверхности расположены эстетичные закрытые урны — через них мусор попадает непосредственно в подземный контейнер. Монолитная шахта полностью герметична, поэтому рядом с площадкой отсутствует неприятный запах. К урнам не нужно прикасаться руками — крышка открывается при нажатии на педаль.

Бесконтактные лифты

В ЖК Pride Park установлены первые в России лифты с бесконтактной виртуальной панелью от компании BLT — известного мирового производителя лифтового оборудования. Вызвать лифт можно по взмаху руки, а управление кабиной осуществляется за счет жестов: устройство безошибочно считывает движение и выбирает нужный этаж. Эта модель — уникальная разработка ведущего представителя отрасли, подобных решений нет ни у одной компании на рынке России.

Собственный дизельный генератор

Жилой комплекс относится к первой категории электроснабжения — на одном уровне со стратегически важными объектами (например, больницами, роддомами, серверными помещениями, системами пожарной сигнализации и др.). Это значит, что у дома есть два источника питания: 1) городские сети и 2) собственный дизельный генератор мощностью 500 кВт.

При аварийном отключении электропитания от основных сетей электричество в квартирах жителей Pride Park будет ВСЕГДА!

Трехступенчатая система водоочистки

Система фильтрации, установленная в ЖК Pride Park, не требует дополнительного оборудования в каждой квартире — воду можно пить сразу из-под крана и взрослым, и детям. Также каждый месяц управляющая компания будет брать пробы воды и сообщать собственникам о результате проверки.

Фильтр обезжелезивания — включает в себя очищение воды до нормы от железа, калия, кальция и взвесей;

Фильтр умягчения воды и коррекции pH — предотвращает образование накипи, появление известкового налета на сантехнике и посуде, а благодаря оптимальному уровню pH организм человека стабильно функционирует и сохраняется крепкий иммунитет;

УФ-обработка — обеззараживание воды от вредных бактерий. Фильтр нейтрализуют опасные микроорганизмы, не оставляя в жидкости вторичных продуктов.

Подземный паркинг

Подземный паркинг в ЖК Pride Park рассчитан на 74 машиноместа.

В паркинге выполнена премиальная отделка: пол и частично стены выложены плиткой из керамогранита — лимитированная коллекция компании Italon.

Каждый гаражный бокс оснащён автоматическими воротами, видеокамерой с предоставлением online-доступа к просмотру через смартфон. В каждом боксе установлена розетка для возможности зарядки электрокара.

Система «Антитеррор»

Многоуровневая система безопасности в себя 130 камер видеонаблюдения, которые установлены во всех важных ключевых точках. Камеры охватывают всю территорию комплекса, паркинга, двора, местах общего пользования. Записи хранятся на сервере в течение 30 дней.

На всей территории комплекса и в доме установлены 15 тревожных кнопок — после нажатия на них вооруженная охрана прибудет на место в течение 1 минуты.

Еще больше о преимуществах клубного дома и индивидуальных условиях покупки можно узнать в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77. Осталось всего 4 квартиры с террасами. Ключи в день сделки!