Причиной пожара, в котором погибли женщина и трое детей, стал взрыв аккумулятора

В деревне Юрцово Егорьевского городского округа произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Вечером 31 августа в одной из квартир вспыхнул пожар, в результате которого погибли 44-летняя мать и трое маленьких детей в возрасте от 3 до 5 лет. Еще пятеро детей были срочно госпитализированы с ожогами и травмами, а отец, 45-летний мужчина, практически не пострадав, отправился с ними в больницу, пишет «Московский комсомолец».

Соседи рассказывают, что пожар начался внезапно, с громкого хлопка. Как оказалось, в двухкомнатной квартире на четвертом этаже, где жила семья, взорвался литиевый аккумулятор электрического скутера. Предполагается, что старая проводка не выдержала нагрузки. В этот момент все жильцы дома начали выбегать на улицу, а до приезда пожарных сами пытались тушить огонь ведрами и тазами и выводить детей из горящего здания.

По словам очевидцев, глава семейства выбежал из квартиры первым и, находясь на улице, кричал и звал на помощь, не пытаясь при этом спасти своих детей. Когда пожарные прибыли и ликвидировали возгорание, стало известно, что мать и трое детей погибли в огне. Остальных детей госпитализировали с различными травмами, включая ожоги и переломы — некоторые, возможно, получили их, прыгая со второго яруса кровати в попытке спастись.

Выяснилось, что у семьи была московская прописка, но фактически они жили в Юрцово. Ранее родители с детьми проживали в Москве, где отец работал охранником, а мать — продавцом и уборщицей. Позже семья купила дачу под Егорьевском и перебралась в Подмосковье, арендуя квартиру и живя на два адреса. В школу из восьмерых детей ходил только один ребенок, а еще один сын постоянно находился в столичном пансионате для детей с отклонениями в развитии.

Соседи называли эту семью необычной. Несмотря на то что ни муж, ни жена не работали, они жили достаточно обеспеченно, часто пользовались такси и приобретали дорогие гаджеты. Также стало известно, что глава семейства привлекался к ответственности: в 2000 году он украл куртку из микроавтобуса в Ставрополе, а в 2007 году добровольно явился в полицию с повинной.