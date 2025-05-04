Приближала Победу в тылу. Рязанка показала медаль своей мамы за доблестный и самоотверженный труд в военные годы

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

К участию в акции присоединилась доцент кафедры иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина, кандидат педагогических наук Светлана Сомова. Она рассказала о медали, которую получила её мама Антонина Денисова (Жулина). Публикуем историю Светланы Владимировны.

В нашей семье хранится медаль за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Медаль была получена моей мамой, Денисовой (Жулиной) Антониной Дмитриевной (1929-2005) к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и была неожиданным подарком для мамы. Дело в том, что к началу войны маме, родившейся 8 октября 1929 года в селе Поповичи Рязанского района, было всего 12 лет.

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По воспоминаниям Антонины Дмитриевны учащиеся школы помогали колхозникам собирать урожай зерновых, овощей. Тогда это считалось долгом, в тылу тоже помогали приближать Победу. Мама никогда не вспоминала об этом, считала такую помощь школьников совершенно обычным делом, но признавалась, что было приятно, когда вспомнили их скромный труд спустя много лет. А ведь тогда в деревне было плохо с одеждой, питанием. Да и физический труд для девочек был тяжёлым. Оказывается, в сельском совете обнаружили список школьников, которые активно участвовали в сельскохозяйственных работах, и медалями были награждены все труженики тыла. Никто не забыт, ничто не забыто.

Антонина Дмитриевна в дальнейшем переехала в Рязань, получила высшее образование, более 40 лет отдала педагогической профессии, проработав бессменно в школе № 14 города Рязани учителем английского языка. Была классным руководителем, заместителем директора, воспитала не одно поколение молодёжи.

Я, Сомова (Денисова) Светлана Владимировна, продолжая педагогическую династию своих родителей, занимаю должность доцента кафедры иностранных языков Института истории, философии и политических наук Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, где учились мои родители, где более 40 лет проработал и мой отец, Денисов Владимир Фёдорович (1929-1994).

Мы помним подвиг наших предков, героев, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Помним тех, кто приближал Победу, работая в тылу в тяжелых условиях, кто отдал свою молодость, а кто-то жизнь за Родину. Низкий поклон!

Примите участие в акции «Свидетели поры огневой». Присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат вашим близким — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.