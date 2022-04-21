При строительстве нового моста через Оку просят учесть мнение жителей Дядькова

В среду, 20 апреля, в рязанском отделении ОНФ прошла встреча жителей села Дядьково с представителями региональной власти. На встрече обсудили строительство нового моста через Оку, а также дорожной инфраструктуры в границах населённого пункта.

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Жители Дядькова опасаются, что с появлением нового моста увеличится число автомобилей, в том числе большегрузов, которые будут проезжать через село. Сообщалось о планах масштабной реконструкции этой дороги, с увеличением с 2-х до 4-х полос движения. Сельчан этот вариант категорически не устраивает. Дорога вплотную подойдёт к домам, а увеличившийся транспортный поток создаст серьёзные проблемы качеству жизни.

Руководитель Дирекции дорог Рязанской области Михаил Соколов рассказал о планах возведения восточной хорды Северной окружной дороги. Хорда должна пройти по пойменным землям и соединить Муромское шоссе с федеральной трассой М5 «Урал», минуя населенные пункты. По словам Соколова, это обеспечит отдельный выезд на планируемый мост и даст возможность транзитному транспорту не заезжать в село.

— Строительство нового моста и дорожной инфраструктуры действительно назрело. Но, важно проводить эти работы последовательно, так чтобы не нарушался комфорт жителей села. Сначала должна быть построена новая хорда, а затем уже мост. Либо эти объекты должны возводиться одновременно. В этом случае транзитный транспорт минует Дядьково и проблема будет решена, — отметил депутат Рязанской областной Думы Владислав Сафронов.

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Руководитель дирекции дорог согласился с адекватностью этого замечания, но подчеркнул, что всё будет зависеть от финансирования. Общественники предложили свой вариант сокращения расходов. Для этого возможно отказаться от расширения, проходящей через село дороги, а деньги, которые намечено потратить на эти цели направить на строительство хорды. Причём, это строительство возможно вести поэтапно, сосредоточившись в первую очередь на участке от Муромского шоссе до места примыкания к будущему мосту.