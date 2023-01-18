При ремонте дорог в Рязанской области применяют инновационные технологии

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области информирует о том, что в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 70% объектов были применены инновационные технологии.

Современной системой автоматического управления (АСУНО) оборудовано 27 объектов строительства линий искусственного электроосвещения. Включение и выключение светильников осуществляется по информации датчиков с учетом естественного освещения и погоды. На всех объектах использованы экономичные светодиодные светильники, имеющие долгий срок службы и комфортные рабочие характеристики для водителей и пешеходов.

На 10 ремонтируемых в рамках нацпроекта объектах, в том числе и на мостовых сооружениях, была применена стыковочная лента «Брит-А». Это современный материал из битума, полимера и технологических добавок. Он обеспечивает дополнительную гидроизоляцию и защиту от разрушения в будущем.

При ремонтных работах на 9 объектах был применен метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в использовании имеющихся материалов для создания новых слоев. В результате образуется новое, однородное, прочное, монолитное дорожное основание.

Внедрение новых технологий в сфере дорожного ремонта и строительства в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области будет продолжено и в 2023 году.