При пожаре в отеле центре Москвы погибли шесть человек

В результате пожара в центре Москвы погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Агентство поделилось в своем Telegram-канале видеозаписью с места событий.

Инцидент произошел вечером во вторник в здании на Международной улице, где расположен отель «МКМ».

«Четыре взрослых и два ребенка», – перечислили погибших в ведомстве.

Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Несколько человек пострадали. Возгорание удалось локализовать на площади в сто квадратных метров.