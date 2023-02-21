Вторник, 21 февраля, 2023
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При пожаре в отеле центре Москвы погибли шесть человек

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В результате пожара в центре Москвы погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Агентство поделилось в своем Telegram-канале видеозаписью с места событий.

Инцидент произошел вечером во вторник в здании на Международной улице, где расположен отель «МКМ».

«Четыре взрослых и два ребенка», – перечислили погибших в ведомстве.

Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Несколько человек пострадали. Возгорание удалось локализовать на площади в сто квадратных метров.

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