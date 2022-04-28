При поддержке РНПК школьники провели субботник в Окском заповеднике

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») продолжила реализацию экологических акций в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022». При поддержке предприятия волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 отправился на субботник в Окский государственный природный заповедник. В экоэкспедиции приняли участие более 80 человек. Они убрали территорию возле Визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы реки Пры. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.

— Работать в Окском заповеднике детям нравиться, потому что это интересно, весело и познавательно, — рассказывает один из руководителей ДОУЭ «Хозяин Мещеры». — В ходе экспедиции помимо общественно полезного труда дети выучили песню, сняли видеоролик, познакомились с книгой всемирно известного писателя-натуралиста Дж. Дарелла «Даррелл в России» с его воспоминаниями о визите в Окский заповедник. Вот так и прошел этот удачный день, подаривший всем участникам экспедиции хорошее настроение, приятную прогулку и массу новых впечатлений и знаний.

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Рязанская НПК поддерживает инициативы юных волонтеров с 2011 года. За годы многолетнего сотрудничества проведено немало природоохранных и волонтерских проектов, направленных на защиту окружающей среды и сохранение памяти знаменитых земляков.

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022» Рязанская НПК планирует провести серию экологических мероприятий. Это и работы по наведению чистоты на улицах областного центра, и акции по озеленению на разных площадках города.