Понедельник, 22 января, 2024
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При поддержке РНПК прошел профориентационный Форум для учеников выпускных классов

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При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») в рязанской школе №43 прошел профориентационный Форум «Время твоих возможностей», в котором приняли участие более 80 учеников выпускных классов областного центра. Форум стал очередным совместным мероприятием РНПК и школы №43, направленным на профессиональную ориентацию рязанских школьников.

Участники посетили тренинги, встретились с преподавателями РГРТУ им. Уткина, узнали о возможностях самореализации, залоге успешности, нашли новых друзей и обсудили выбор будущей профессии.

Вы сейчас находитесь на таком этапе жизненного пути, когда вам самим необходимо принимать взвешенное решение в выборе будущей профессии. Именно поэтому мы сегодня здесь, чтобы вы могли задать нам вопросы, обсудить детали, чтобы вы взвесили все за и против,

— отметил заместитель главного инженера АО «РНПК» Григорий Грязнов.

Предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», в рамках которой с 2016 года в школе №43 открыты специализированные «Роснефть-классы». Их ученики проходят углубленное изучение физики, математики, химии, совершают обзорные экскурсии на нефтезавод, общаются со специалистами предприятия, участвуют в профориентационных и научно-технических конференциях, в открытых экологических уроках, а также в корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти. Обучение проходит под контролем специалистов нефтезавода. После завершения ВУЗов РНПК предлагает выпускникам работу на заводе.

Ежегодно из «Роснефть-класса» выпускаются до 25 школьников, большинство из которых затем получают профильное высшее образование. В 2023 году завод запустил восьмой «Роснефть-класс», куда было зачислено 25 человек.

Зачисление в десятый Роснефть-класс на 2024-2025 учебный год будет осуществляться на основании:

— среднего балла аттестата об основном общем образовании (средний балл не ниже «4,0»), в том числе оценки по математике, физике, химии должны быть «4» или «5»;

— результатов ГИА по профильным предметам (математика, физика, химия).

Приём заявлений пройдет дистанционно с мая по июнь. Вся информация доступна на сайте школы.

При поддержке РНПК прошел профориентационный Форум для учеников выпускных классов
При поддержке РНПК прошел профориентационный Форум для учеников выпускных классов
При поддержке РНПК прошел профориентационный Форум для учеников выпускных классов
При поддержке РНПК прошел профориентационный Форум для учеников выпускных классов
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