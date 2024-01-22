При поддержке РНПК прошел профориентационный Форум для учеников выпускных классов

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») в рязанской школе №43 прошел профориентационный Форум «Время твоих возможностей», в котором приняли участие более 80 учеников выпускных классов областного центра. Форум стал очередным совместным мероприятием РНПК и школы №43, направленным на профессиональную ориентацию рязанских школьников.
Участники посетили тренинги, встретились с преподавателями РГРТУ им. Уткина, узнали о возможностях самореализации, залоге успешности, нашли новых друзей и обсудили выбор будущей профессии.
Предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», в рамках которой с 2016 года в школе №43 открыты специализированные «Роснефть-классы». Их ученики проходят углубленное изучение физики, математики, химии, совершают обзорные экскурсии на нефтезавод, общаются со специалистами предприятия, участвуют в профориентационных и научно-технических конференциях, в открытых экологических уроках, а также в корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти. Обучение проходит под контролем специалистов нефтезавода. После завершения ВУЗов РНПК предлагает выпускникам работу на заводе.
Ежегодно из «Роснефть-класса» выпускаются до 25 школьников, большинство из которых затем получают профильное высшее образование. В 2023 году завод запустил восьмой «Роснефть-класс», куда было зачислено 25 человек.
Зачисление в десятый Роснефть-класс на 2024-2025 учебный год будет осуществляться на основании:
— среднего балла аттестата об основном общем образовании (средний балл не ниже «4,0»), в том числе оценки по математике, физике, химии должны быть «4» или «5»;
— результатов ГИА по профильным предметам (математика, физика, химия).
Приём заявлений пройдет дистанционно с мая по июнь. Вся информация доступна на сайте школы.