При поддержке Рязанской НПК состоялась экологическая экспедиция школьников в Окский заповедник

При поддержке Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») команда детской экоорганизации «Хозяин Мещеры», которая действует на базе школы №47, побывала в экспедиции в Окском заповеднике.

Участие в экспедиции приняли 50 школьников, их сопровождали научные сотрудники заповедника. В течение недели дети изучали флору и фауну заповедника. Натуралисты приняли участие в решении задач заповедника по очистке просек, прополке территории дендрария и очистке от мусора берега реки Пра. Также волонтёры подготовили площадку для постройки кормокухни для краснокнижных журавлей.

Юных рязанцев ознакомили с проектом «Усынови зубра». В рамках проекта после пополнения в семействе зубров ребята возьмут под опеку зубрёнка, дадут ему имя и будут оказать помощь в его содержании.

Отметим, что сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть». В рамках этой работы нефтезавод активно поддерживает инициативы экологов отряда «Хозяин Мещеры». Совместно предприятие и волонтёрская организация провели много мероприятий по экологическому воспитанию школьников, сохранению памяти знаменитых земляков. Только в этом году при поддержке Рязанской НПК юные натуралисты совершили несколько экологических экспедиций, посетили Дарвинский музей, представили свои экологические проекты на ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия».