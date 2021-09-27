При оплате посылок картой Visa рязанцы получат удвоенные бонусы от Почты России

Почта России и платежная система Visa запустили совместную акцию для клиентов Почты. Теперь отправители, которые оплачивают посылки картой Visa на сайте и в мобильном приложении, будут получать 10% бонусов от стоимости доставки. Это в два раза больше, чем начисляется по стандартным условиям бонусной программы Почты России. Принять участие в акции могут клиенты Почты по всей России.

Мы развиваем платёжные сервисы для удобства пользователей – наши клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте – около половины оформленных онлайн посылок оплачиваются картой Visa. Такая акция – возможность для большого числа людей копить в два раза больше бонусов, чтобы потом оплачивать ими другие отправления. Почта России открыта к новым партнёрствам и стремиться развивать свою бонусную программу для удобства и выгоды наших клиентов, — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.

С сентября 2021 г. Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в Личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.