5.2 C
Рязань
Вторник, 28 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

При оплате посылок картой Visa рязанцы получат удвоенные бонусы от Почты России

7info7
При оплате посылок картой Visa рязанцы получат удвоенные бонусы от Почты России

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Почта России и платежная система Visa запустили совместную акцию для клиентов Почты. Теперь отправители, которые оплачивают посылки картой Visa на сайте и в мобильном приложении, будут получать 10% бонусов от стоимости доставки. Это в два раза больше, чем начисляется по стандартным условиям бонусной программы Почты России. Принять участие в акции могут клиенты Почты по всей России.

Мы развиваем платёжные сервисы для удобства пользователей – наши клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте – около половины оформленных онлайн посылок оплачиваются картой Visa. Такая акция – возможность для большого числа людей копить в два раза больше бонусов, чтобы потом оплачивать ими другие отправления. Почта России открыта к новым партнёрствам и стремиться развивать свою бонусную программу для удобства и выгоды наших клиентов, — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.

С сентября 2021 г. Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля. 

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в Личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,668ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]