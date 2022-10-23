При обстреле украинцами Щебекино погибли 2 человека, 5 пострадавших в реанимации

Вчерашний обстрел Шебекино украинскими войсками унёс жизни двух человек, один из которых молодой четырнадцатилетний парень. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, травмы получили 13 человек, пятеро из них в тяжёлом состоянии в реанимации. Семь пострадавших отпущены домой после оказания медицинской помощи. Сегодня в медучреждение обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, мужчина госпитализирован.

При обстреле пострадали коммерческие объекты. Три торговых центра, два из которых, по словам Гладкова, фактически перестали существовать.

У уничтоженных объектов один собственник, коммерсант выплачивает кредит.

— При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год, — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что помощь оказывается в восстановлении жилья, личного имущества. Что делать с коммерческими потерями, пока неизвестно. Область собирается обратиться за помощью к правительству России.

— Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть, — пишет глава Белгородской области.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram