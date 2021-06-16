Президент наградил рязанок орденом Пирогова

- Advertisement -

Президент России подписал указ о вручении четырём рязанкам ордена Пирогова. Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости».

Награда присуждена «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Орден получат руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева, её заместитель Ирина Котова, начальница отдела управления Лариса Федоткина, заместитель начальника отдела Наталья Гришкова.

Орден Пирогова учреждён указом президента от 19 июня 2020 года. Награда носит имя русского хирурга, учёного и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины.