Преступника, убившего двух русских врачей в Белгороде, пытаются оправдать

Виновника ДТП в центре Белгорода, в котором погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник, пытаются оправдать, заявил « Бел.Ру » председатель Совета регионального отделения организации «Ассамблея народов России», член совета губернатора по межнациональным отношениям Набигулла Багамаев.

По его словам, за рулем автомобиля BMW, устроившего страшную аварию в центре Белгорода 7 февраля, находился Рамазан Гаджимурадов, а не Иса Абдурашидов.

«Преступника Гаджимурадова, убившего двух русских матерей-врачей, пытаются оправдать, заявляя, что он не был за рулем», — сказал Багамаев.

Накануне он подчеркнул, что диаспора не будет укрывать виновников ДТП со скорой помощью. Он отмечал, что на пассажирском сидели Мурад М. и Иса Абдурашидов.

Реклама

По его словам, Гаджимурадов и Мурад пришли в сознание, оба — военные, а белгородец Абдурашидов до сих пор в коме, он — гражданский.