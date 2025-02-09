Преступника, убившего двух русских врачей в Белгороде, пытаются оправдать

Виновника ДТП в центре Белгорода, в котором погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник, пытаются оправдать, заявил «Бел.Ру» председатель Совета регионального отделения организации «Ассамблея народов России», член совета губернатора по межнациональным отношениям Набигулла Багамаев.
По его словам, за рулем автомобиля BMW, устроившего страшную аварию в центре Белгорода 7 февраля, находился Рамазан Гаджимурадов, а не Иса Абдурашидов.
Накануне он подчеркнул, что диаспора не будет укрывать виновников ДТП со скорой помощью. Он отмечал, что на пассажирском сидели Мурад М. и Иса Абдурашидов.
По его словам, Гаджимурадов и Мурад пришли в сознание, оба — военные, а белгородец Абдурашидов до сих пор в коме, он — гражданский.