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Понедельник, 16 августа, 2021
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Преподаватель полицейского дела рассказал, как уличить собеседника во лжи

Елена Лобанова
Преподаватель полицейского дела рассказал, как уличить собеседника во лжи
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Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, как уличить собеседника во лжи. Его слова приводит РИА «Новости»

Специалист подчеркнул, что уверенность любого человека в том, что его собеседник врет, не должна превышать 55 процентов. Все из-за того, что безотказно работающих способов уличить лжеца в обмане не существует. 

Для начала, отметил Крунквист, нужно отбросить все стереотипы об обманщиках. Затем необходимо обеспечить себя множеством фактов, чтобы задавать собеседнику неожиданные вопросы. Так лжецу будет труднее ответить неправду.

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