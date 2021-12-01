Премьерные серии ситкома«Универ. 10 лет спустя» покажут в Рязани на большом экране

Жители Рязани смогут увидеть премьерные серии сериала «Универ. 10 лет спустя» (16+) на большом экране. Об этом сообщила пресс-служба Газпроммедиа.

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.

Открытая премьера ситкома телеканала ТНТ пройдёт 3 декабря в кинотеатре «Формула кино» в ТРЦ «Виктория плаза». Попасть на неё можно, зарегистрировавшись на мероприятие через TimePad.

Вход для зрителей бесплатный, в ТРЦ действуют ограничительные меры из-за коронавируса.

С 6 декабря сериал выходит в эфир телеканала ТНТ.