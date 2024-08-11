Воскресенье, 11 августа, 2024

Предвестники беды: учёные расшифровали древние вавилонские таблички

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от mrsiraphol на Freepik

Ученые расшифровали древние шумеро-аккадские глиняные таблички, которые были найдены более 100 лет назад на территории современного Ирака и хранятся в Британском музее. На табличках были обнаружены одни из самых ранних записей о лунных затмениях. Об этом сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на портал Arkeonews.

Оказалось, что жители древней Вавилонии верили в возможность предсказания будущего по небесным знамениям. Например, лунные затмения считались не только красивым зрелищем, но и предвестником беды.

Однако вавилонцы не позволяли знамениям диктовать свою судьбу. Они использовали защитные ритуалы, включая гадания по внутренностям животных, чтобы изменить будущее.

Полностью расшифровать таблички долгое время не удавалось. Но наконец это сделали почетный профессор вавилонского языка Лондонского университета Эндрю Джордж и независимый исследователь Дзюнко Танигути.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как вернуть сексу в долгих отношениях былую привлекательность, рассказала психолог

Эксперт назвал кислоты, которые ВСУ могут применить под Курском

Депутат Гурулев рассказал, как срочники отбивали атаки ВСУ в Курской области

ТАСС: Фигуранты дела о коррупции в Минздраве Рязанской области признали вину

Трусова опубликовала видео с девичника

Юрист рассказал, грозит ли россиянам ответственность за обход замедления YouTube

ЖФК «Спартак» разгромил в гостях «Рязань-ВДВ» — 6:0

На фестивале «Битва на Воже» под Рязанью загорелось поле

При вторжении в Курскую область ВСУ применили «петлю Бойда»

В Семчине сгорели дом и баня

Всё колом стоит: рязанцы сообщили о пробке

Днём 10 августа рязанцы сообщили о множестве полицейских на улицах города