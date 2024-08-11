Предвестники беды: учёные расшифровали древние вавилонские таблички

Ученые расшифровали древние шумеро-аккадские глиняные таблички, которые были найдены более 100 лет назад на территории современного Ирака и хранятся в Британском музее. На табличках были обнаружены одни из самых ранних записей о лунных затмениях. Об этом сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на портал Arkeonews.

Оказалось, что жители древней Вавилонии верили в возможность предсказания будущего по небесным знамениям. Например, лунные затмения считались не только красивым зрелищем, но и предвестником беды.

Однако вавилонцы не позволяли знамениям диктовать свою судьбу. Они использовали защитные ритуалы, включая гадания по внутренностям животных, чтобы изменить будущее.

Полностью расшифровать таблички долгое время не удавалось. Но наконец это сделали почетный профессор вавилонского языка Лондонского университета Эндрю Джордж и независимый исследователь Дзюнко Танигути.