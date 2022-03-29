Предварительно записаться на приём в подразделения по вопросам миграции рязанцы могут через «Госуслуги»

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) —это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.

Основные функции портала

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На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе — в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

В настоящее время на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно записаться на прием в подразделения по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области.

На большинство государственных услуг, в том числе все государственные услуги оказываемые в электронном виде в сфере миграции (выдача и замена паспорта гражданина РФ, выдача загранпаспорта, регистрационный учет, предоставление адресно-справочной информации), имеется возможность предварительной записи в подразделения по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области.

Как найти нужную услугу?

По категориям услуг в каталоге;

Через страницу ведомства. Для этого найдите в списке органов власти нужное вам ведомство. Перейдите на страницу ведомства и найдите услугу;

Через поиск — начните вбивать название услуги или ключевой слово из названия. Возможно, услуга, которую вы ищите, окажется в поисковой выдаче;

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Обратите внимание. Услуги на портале отображаются в соответствие с вашим местоположением. Например, если вы находитесь в Рязанской области, то в каталоге, на странице ведомства и в поиске будут показаны услуги, доступные в вашей области;

Местоположение можно увидеть в правом верхнем углу на каждой странице портала. Если местоположение определилось некорректно, исправьте его и после этого ищите услугу.

Как записаться?

Для осуществления предварительной записи Вам необходимо зайти на сайт Единый портал государственных и муниципальных услуг, написать роботу-помощнику «Запись на прием».

Робот задаст наводящие вопросы, выберите «Ведомство», «Записаться на прием в МВД». После этого возможно выбрать услугу, время и подразделение, в которое вы хотите записаться.

Вы можете выбрать любое удобное для Вас время из доступных часов приема.

При записи по адресам г. Рязань, ул. Павлова, д. 52 и ул. 14-Линия, д. 2В, вам будет выдан ПИН-код, который необходимо ввести в терминалах электронной очереди, установленные в подразделениях по данным адресам и получить талон.

В других подразделениях достаточно записаться, сотрудники имеют специальное программное обеспечение для проверки записи.

Запись на прием нужна для подачи оригиналов документов при подаче заявления в электронном виде или для подачи документов в бумажном виде. Обращаем Ваше внимание, что для подачи заявления в электронном виде необходимо роботу-помощнику дать соответствующую команду (например «получить загранпаспорт»), ответить на наводящие вопросы, заполнить и отправить заявление.

После того, как вы отправите заявление, сотрудники ведомства примут заявление и начнут проверку данных по заявлению. Ответ о результатах проверки придет в течение 1-го – 10-ти дней. Сроки зависят от регламента услуги.

Если сотрудники ведомства найдут ошибки, вас попросят их исправить и отправить заявление снова. Если в заявлении нет ошибок, вы получите приглашение с просьбой подготовить пакет документов, оплатить госпошлину, записаться и прийти на приём.

Отслеживать информацию по заявлению можно на странице уведомлений.

Как отменить поданное заявление

Перейдите на страницу уведомлений в личном кабинете. Откройте заявление, которое хотите отменить и выберите из доступных действий «Отменить заявление».

Обратите внимание: не каждое ведомство даёт возможность отменить заявление в личном кабинете Госуслуг. Если отмена не предусмотрена, заявление отменится автоматически, когда пройдёт срок его рассмотрения по регламенту.