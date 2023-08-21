Программу предстоящих праздничных мероприятий представили 21 августа на брифинге заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева, начальник городского управления культуры Ольга Голева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, ведущий аналитик управления экономики и цифрового развития Ирина Полозова, генеральный директор центра развития креативных индустрий региона Устин Богачев.

В Рязани празднование Дня города в этом году пройдет с 25 по 27 августа. Основные развлечения для горожан будут сосредоточены на Лыбедском бульваре, улице Почтовой, площади Победы, в Лесопарке и в ЦПКиО. Праздновать будут также и в спальных микрорайонах города: Приокском, Дашково-Песочне, Горроще.

Как отметила на встрече Лариса Крохалева, тема празднования будет общей с Форумом древних городов, она звучит как «Юность древних городов». Также красной нитью по всем мероприятиям пройдет тема Года педагога и наставника.

День города стартует 25 августа с Торжественного приема в театре Драмы. Жителям города, внесшим значительный вклад в его развитие, будут вручены региональные и муниципальные награды.

На Лыбедском бульваре состоится мобильный гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство». Участников ожидают: мастер-классы, гастрономические предложения от ресторанов Рязани и других регионов, локальные гастробренды, вечерние музыкальные программы.

На улице Почтовой пройдет ставший уже традиционным фестиваль уличных музыкантов «Подбелка».

В Зеленом театре ЦПКиО состоится третий музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз». Его специальный гость – чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда «Доктор Хаус». Для участия заявились 23 команды, в том числе четыре рязанских, три из Москвы, команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, подмосковных городов.

О предстоящем фестивале рассказал на брифинге директор АНО «Центр развития КВН», Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов.

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

В субботу, 26 августа, на Лыбедском бульваре пройдет 2-й день гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство».

В Лесопарке стартует масштабный спортивный марафон. Рязанцев приглашают поучаствовать в соревнованиях по лапте, киле, турнирах по стритболу, футболу, волейболу. Кроме того, пройдет фестиваль силового экстрима «Сила Рязани», ночной трейловый забег с фонариками, велопробег, интерактивные тренировки по зумбе, джампингу, степ-аэробике.

На Лыбедском бульваре юных жителей будет ждать детский проект – «Азбука Рязани». В игровом формате ребятам расскажут об истории города на Оке. В ЦПКиО состоится фестиваль «Во!Семья». Здесь запланированы конкурсные программы для всей семьи «Наши папаши», «Дефиле колясок», «Семейные картинки», «Руки мастера», «Фокус-покус», интерактивные площадки.

Легендарная группа «Ария» выступит в Зеленом театре ЦПКиО с 20.00 до 23.00 в рамках музыкального фестиваля «Движение».

В течение дня 26 августа пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», подготовлено 15 тематических экскурсий. Записаться на них можно на платформе Твоя Рязань.ru. На улице Почтовой 26-27 августа заработает выставка о девяти столетиях в истории города с интересными подкастами.

В воскресенье, 27 августа, на площади Победы пройдет Фестиваль креативных индустрий. Яркой кульминацией дня станет праздничный концерт с участием рязанских артистов и музыкальных коллективов. Приглашенные гости – популярные российские группы «5STA Family» и «Моя Мишель».