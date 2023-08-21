Понедельник, 21 августа, 2023
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Представлена полная программа Дня города Рязани 2023

7info

Программу предстоящих праздничных мероприятий представили 21 августа на брифинге заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева, начальник городского управления культуры Ольга Голева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, ведущий аналитик управления экономики и цифрового развития Ирина Полозова, генеральный директор центра развития креативных индустрий региона Устин Богачев.

В Рязани празднование Дня города в этом году пройдет с 25 по 27 августа. Основные развлечения для горожан будут сосредоточены на Лыбедском бульваре, улице Почтовой, площади Победы, в Лесопарке и в ЦПКиО. Праздновать будут также и в спальных микрорайонах города: Приокском, Дашково-Песочне, Горроще.

Как отметила на встрече Лариса Крохалева, тема празднования будет общей с Форумом древних городов, она звучит как «Юность древних городов». Также красной нитью по всем мероприятиям пройдет тема Года педагога и наставника.

День города стартует 25 августа с Торжественного приема в театре Драмы. Жителям города, внесшим значительный вклад в его развитие, будут вручены региональные и муниципальные награды.

На Лыбедском бульваре состоится мобильный гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство». Участников ожидают: мастер-классы, гастрономические предложения от ресторанов Рязани и других регионов, локальные гастробренды, вечерние музыкальные программы.

На улице Почтовой пройдет ставший уже традиционным фестиваль уличных музыкантов «Подбелка».

В Зеленом театре ЦПКиО состоится третий музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз». Его специальный гость – чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда «Доктор Хаус». Для участия заявились 23 команды, в том числе четыре рязанских, три из Москвы, команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, подмосковных городов.

О предстоящем фестивале рассказал на брифинге директор АНО «Центр развития КВН», Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов.

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

В субботу, 26 августа, на Лыбедском бульваре пройдет 2-й день гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство».

В Лесопарке стартует масштабный спортивный марафон. Рязанцев приглашают поучаствовать в соревнованиях по лапте, киле, турнирах по стритболу, футболу, волейболу. Кроме того, пройдет фестиваль силового экстрима «Сила Рязани», ночной трейловый забег с фонариками, велопробег, интерактивные тренировки по зумбе, джампингу, степ-аэробике.

На Лыбедском бульваре юных жителей будет ждать детский проект – «Азбука Рязани». В игровом формате ребятам расскажут об истории города на Оке. В ЦПКиО состоится фестиваль «Во!Семья». Здесь запланированы конкурсные программы для всей семьи «Наши папаши», «Дефиле колясок», «Семейные картинки», «Руки мастера», «Фокус-покус», интерактивные площадки.

Легендарная группа «Ария» выступит в Зеленом театре ЦПКиО с 20.00 до 23.00 в рамках музыкального фестиваля «Движение».

В течение дня 26 августа пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», подготовлено 15 тематических экскурсий. Записаться на них можно на платформе Твоя Рязань.ru. На улице Почтовой 26-27 августа заработает выставка о девяти столетиях в истории города с интересными подкастами.

В воскресенье, 27 августа, на площади Победы пройдет Фестиваль креативных индустрий. Яркой кульминацией дня станет праздничный концерт с участием рязанских артистов и музыкальных коллективов. Приглашенные гости – популярные российские группы «5STA Family» и «Моя Мишель».

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