Вторник, 16 апреля, 2024

Представители власти и бизнеса обсудят развитие медицинского туризма в регионе

Автор: 7info7

Опубликовано

24-25 апреля в РязГМУ состоится Рязанский медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0». Он соберет представителей власти и бизнеса, медицинских и образовательных учреждений для обсуждения актуальных тем в сфере медицины и здравоохранения.

В рамках форума 24 апреля пройдет панельная сессия «Развитие медицинского туризма в РФ». На ней собственникам и топ-менеджерам негосударственных медицинских организаций расскажут о возможностях привлечения пациентов из других регионов и работе с клиентской базой, о международных сервисных стандартах и качестве услуг в медицинском туризме, о статистике других регионов и многом другом.

Среди приглашенных спикеров:

• руководитель направления «Здравоохранения» ПАО «Вымпелком» Светлана Столярова;

• основатель Ассоциации развития медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев;

• генеральный директор ООО «Прайм-стоматология», председатель Ассоциации предпринимателей Рязанской области Павел Яковлев;

• эксперт в выстраивании медицинского маркетинга и управления путешествием потребителя и управленческими финансами Максим Борисов.

Панельная дискуссия начнется в 14:00. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://здоровая-независимость.рф/

Организаторами форума являются министерство экономического развития, министерство здравоохранения, министерство труда и социальной защиты населения, Торгово-промышленная палата Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса и РязГМУ им. И. П. Павлова.

Напомним, Агентство развития бизнеса осуществляет поддержку предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

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