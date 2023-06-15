Представители ветеранских организаций Рязанской области обсудили роль военной службы по контракту

В Рязанской области прошёл круглый стол с участием представителей ветеранских организаций региона. На повестке — вопросы военной контрактной службы в современных условиях. Об этом сообщает министерство территориальной политики.

Участники обсудили повышение престижа профессии военнослужащего, военно-патриотическое воспитание молодёжи, особенности и преимущества контрактной службы в армии.

Сегодня военная служба по контракту – сложное и одновременно благородное дело, – отметил глава Рязанского городского совета ветеранов, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Валерий Конопацкий.

Валерий Конопацкий: «Как офицер, который больше 30 лет служил Родине, контрактную службу особенно сегодня оцениваю положительно. Люди должны быть подготовлены, мотивированы для прохождения контрактной службы, потому что это значимый труд, требующий моральных и физических затрат. Для принятия решения нужна мотивация – патриотизм и коллективизм, чувство преданности семье, друзьям, Родине малой и большой»

Валерий Конопацкий подчеркнул большое значение материального обеспечения контрактников. По его словам, государство сейчас предоставляет достойные выплаты и гарантии тем, кто принимает решение служить по контракту и способен выполнять боевые задачи.