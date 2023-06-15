Представители ветеранских организаций Рязанской области обсудили роль военной службы по контракту

В Рязанской области прошёл круглый стол с участием представителей ветеранских организаций региона. На повестке — вопросы военной контрактной службы в современных условиях. Об этом сообщает министерство территориальной политики.
Участники обсудили повышение престижа профессии военнослужащего, военно-патриотическое воспитание молодёжи, особенности и преимущества контрактной службы в армии.
Сегодня военная служба по контракту – сложное и одновременно благородное дело, – отметил глава Рязанского городского совета ветеранов, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Валерий Конопацкий.
Валерий Конопацкий подчеркнул большое значение материального обеспечения контрактников. По его словам, государство сейчас предоставляет достойные выплаты и гарантии тем, кто принимает решение служить по контракту и способен выполнять боевые задачи.