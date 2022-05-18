Представители Рязанской области приняли участие в международном форуме по кибербезопасности

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области сообщает о том, что представители регионального Центра информационных технологий принимают участие в международном форуме по кибербезопасности «Positive Hack Days».

Международный форум «Positive Hack Days» начался 18 мая в Москве и посвящен практическим аспектам кибербезопасности. В нем участвуют представители государственной власти, эксперты крупнейших банков, телекоммуникационных, нефте- и газодобывающих, промышленных и ИТ-компаний.

В рамках первого дня форума основными темами докладов стали новации в сфере информационной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры, а также своевременного реагирования на угрозы кибератак. В Рязанской области для этих целей с начала марта текущего года создана оперативная группа.

В апреле региональный Центр информационных технологий организовал техническое подключение Рязанской области к государственной системе «ГосСОПКА», разработанной для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Данные об угрозах информационной безопасности в государственных системах Рязанской области автоматически передаются в национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Российской Федерации.19 мая сотрудники регионального Центра информационных технологий проведут встречу с организаторами форума – представителями компании «Positive Technologies», одного из лидеров европейского рынка систем анализа безопасности ресурсов и защиты веб-приложений. На встрече участники обсудят возможности использования в регионе новых продуктов компании.