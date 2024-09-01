Воскресенье, 1 сентября, 2024

Представители комитетов ТОС и некоммерческих организаций выступили на Дне города в Рязани

Автор: 7info 2

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Фото: t.me/admryazan

В рамках празднования Дня города на Лыбедском бульваре выступили представители комитетов ТОС и некоммерческих организаций. Они представили зрителям вокальные композиции, авторские стихи и песни, танцевальные номера, а также спортивные показательные выступления.Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Среди участников выступления были активисты, чей творческий потенциал раскрывается в течение года на различных праздниках во дворах и посёлках. Талантливые жители города создали теплую и объединяющую атмосферу, порадовав зрителей своими выступлениями.

Представители комитетов ТОС и некоммерческих организаций выступили на Дне города в Рязани
Представители комитетов ТОС и некоммерческих организаций выступили на Дне города в Рязани

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