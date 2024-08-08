Представители «Эко-Пронска» объяснили, почему после мусоровозов остаются лужи

Представители регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» объяснили, почему иногда после мусоровозов остаются лужи на контейнерных площадках.

На ситуацию в комментариях на странице губернатора Павла Малкова пожаловалась жительница Рязани.

Вот, что ответили представители «Эко-Пронска».

«Мусоровоз — это техника, которая используется для сбора и транспортировки мусора. Главная цель мусоровоза — уменьшение объема отходов для более эффективного и экологичного использования пространства на свалках. По окончании погрузки ТКО в мусоровозе происходит уплотнение отходов. Прессование ТКО предусмотрено технологией работы спецтехники, необходимо, в том числе, для выполнения маршрутного задания, которое составляется исходя из количества и объема тары на контейнерных площадках с учетом работы пресса.

Наличие в контейнерах для сбора ТКО жидких бытовых отходов (остатки и испортившиеся ягоды, фрукты, овощи), сбор которых не входит в нашу зону ответственности и приводит к протеканию жидкости при уплотнении (прессовании) мусора специализированным транспортом.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами указанным вами адресам оказывается силами подрядной организации. Мы провели разъяснительную работу с перевозчиком о недопустимости замусоривания территории в процессе производства работ».