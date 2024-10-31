Предсказания на 2025 год для России: что обещали Нострадамус, Ванга, Жириновский и другие

Что ждёт жителей России в 2025 году? Станет ли следующий год финальным в ходе спецоперации на Украине и что изменится в нашей жизни уже буквально через несколько месяцев? Какие прогнозы экстрасенсов об окончании СВО заслуживают особого внимания?

Собрали для вас предсказания таинственного Нострадамуса, легендарной Ванги, нашего современника политика Владимира Жириновского и других провидцев, которые приоткрывают завесу тайны 2025 года.

«Древняя чума окажется хуже врагов»

Французский астролог и врач XVI века Нострадамус предупреждал, что «земли Европы» будут вовлечены в «жестокие войны». В одном из своих предсказаний он упомянул загадочную фразу противостояния. По его словам, «древняя чума окажется хуже врагов».

«Конфликт опустошит континент»

Другое зловещее пророчество, которое, возможно, относится к 2025 году, сделала болгарская провидица Ванга. Слепая целительница предрекла третью мировую войну, на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Баба Ванга выразила опасения, что Европа окажется в эпицентре разрушительного конфликта, который опустошит континент.

Ванга после смерти стала культовой фигурой среди сторонников теорий заговора, так как многие из её предсказаний, по их мнению, сбылись. Она утверждала, что получила редкий дар предвидения после того, как потеряла зрение в возрасте 12 лет, пишет автор статьи.

«Объединение Русского мира»

Одна из записок политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которую он оставил при жизни, содержит предсказание о событиях 2025 года:

— 2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040, — писал Жириновский.

О «русском мире» Владимир Жириновский говорил не раз, и в этом контексте заявлял, что уже совсем скоро Россия станет мировым лидером:

— Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски, — говорил политик.

В 2025 году завершится СВО? Что предсказали экстрасенсы

Известный экстрасенс Аделина Панина уверена: интенсивность боевых действий в рамках спецоперации на Украине будет снижен до минимума уже к зиме:

– В конце года – ноябре, декабре боевые действия фактически прекратятся. А последствия мы будем разбирать до весны 2025-го. Но в целом ситуация уже приближается к окончанию. И Россия выйдет непременно победителем, — убеждена провидица.

Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать, продлится до 2025 года, и Зеленского на посту президента к тому моменту провидица не видит. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет внезапным. Он просто исчезнет.