Предприниматели теперь могут пройти вакцинацию в Центре «Мой бизнес»

Вакцинация на фоне пандемии COVID-19 поможет снизить риск ввода жестких ограничительных мер. Многие предприниматели заявили, что второй локдаун бизнес может не выдержать. Поэтому вакцинация – это самый действенный способ защитить себя и свой бизнес.
В Рязани в Центре «Мой Бизнес» представители малого и среднего бизнеса, их сотрудники и «самозанятые» граждане смогут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом «Гам-Ковид-Вак» (СПУТНИК V).
Ближайший выезд мобильной бригада медицинских специалистов запланирован на 3 августа.
Пункт оборудован для хранения вакцины, соблюдены санитарно-эпидемиологические требования, нужные для вакцинации.
Необходимые документы:
- — паспорт
- — СНИЛС
- — полис ОМС
Вакцинация производится исключительно по предварительной записи: по ссылке или по телефону 8 (4912) 971-771
Адрес Центра «Мой Бизнес»: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1Б, 2 подъезд, 3 этаж.
Телефон для справок: 8 (4912) 971-771.