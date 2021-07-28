Предприниматели теперь могут пройти вакцинацию в Центре «Мой бизнес»

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Вакцинация на фоне пандемии COVID-19 поможет снизить риск ввода жестких ограничительных мер. Многие предприниматели заявили, что второй локдаун бизнес может не выдержать. Поэтому вакцинация – это самый действенный способ защитить себя и свой бизнес.

В Рязани в Центре «Мой Бизнес» представители малого и среднего бизнеса, их сотрудники и «самозанятые» граждане смогут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом «Гам-Ковид-Вак» (СПУТНИК V).

Ближайший выезд мобильной бригада медицинских специалистов запланирован на 3 августа.

Пункт оборудован для хранения вакцины, соблюдены санитарно-эпидемиологические требования, нужные для вакцинации.

Необходимые документы:

— паспорт

— СНИЛС

— полис ОМС

Вакцинация производится исключительно по предварительной записи: по ссылке или по телефону 8 (4912) 971-771

Адрес Центра «Мой Бизнес»: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1Б, 2 подъезд, 3 этаж.

Телефон для справок: 8 (4912) 971-771.