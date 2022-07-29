Предприятие в Рязанской области изготовило 120-тонный станок для «Роскосмоса»

Станкостроительный завод «Саста» изготовил по заказу «Роскосмоса» уникальный 120-тонный токарный обрабатывающий центр, сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что проект представили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину год назад на выставке «Металлообработка». Станок СА1800 произведен из отечественных комплектующих, включая систему управления. Комплекс разработан в собственном конструкторском бюро завода. Общая длина оборудования составляет 25 метров, масса – 120 тонн, диаметр обрабатываемой заготовки – до 1,8 метра.
Уточняется, что ранее аналогичное оборудование меньшего типоразмера было поставлено заводом на одно из предприятий АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».