Предприятие в Рязанской области изготовило 120-тонный станок для «Роскосмоса»

Станкостроительный завод «Саста» изготовил по заказу «Роскосмоса» уникальный 120-тонный токарный обрабатывающий центр, сообщается на сайте правительства региона.

«Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что станкостроительный завод «Саста» (г. Сасово) выпустил уникальный тяжелый токарный обрабатывающий центр по заказу госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект представили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину год назад на выставке «Металлообработка». Станок СА1800 произведен из отечественных комплектующих, включая систему управления. Комплекс разработан в собственном конструкторском бюро завода. Общая длина оборудования составляет 25 метров, масса – 120 тонн, диаметр обрабатываемой заготовки – до 1,8 метра.

«Подобные тяжелые станки применяются для обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов, таких как титан или высоколегированные стали, а также крупногабаритных или длинномерных заготовок. В России нет других производителей подобных тяжелых станков, в мире их производят всего несколько заводов», — подчеркивает правительство региона.

Уточняется, что ранее аналогичное оборудование меньшего типоразмера было поставлено заводом на одно из предприятий АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».