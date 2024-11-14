Предприятие из Касимова не выплатило вовремя зарплату сотрудникам

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по коллективному обращению работников ООО «ЭкоВар» о невыплате заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что работодатель не выплатил вовремя зарплату 8 работникам на общую сумму 390 тысяч рублей. Исковые заявления прокуратуры, направленные в суд, удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле ведомства.

По данным из открытых источников, ООО «ЭкоВар» зарегистрировано в Касимове.