Четверг, 14 ноября, 2024
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Предприятие из Касимова не выплатило вовремя зарплату сотрудникам

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Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по коллективному обращению работников ООО «ЭкоВар» о невыплате заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что работодатель не выплатил вовремя зарплату 8 работникам на общую сумму 390 тысяч рублей. Исковые заявления прокуратуры, направленные в суд, удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле ведомства.

По данным из открытых источников, ООО «ЭкоВар» зарегистрировано в Касимове.

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