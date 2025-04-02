Праздники 4 апреля: приметы, что можно и нельзя делать, чтобы привлечь удачу и богатство

4 апреля – день, когда народные традиции переплетаются с важными историческими событиями и научными достижениями. В православном календаре это день памяти святого Василия Анкирского, чье имя в народной традиции ассоциируется с приходом настоящего тепла и пробуждением природы.

Василий Теплый, Василий Парник, Василий Солнечник

В этот день православные христиане вспоминают мученическую кончину Василия Анкирского, жившего в IV столетии.

В народе святой Василий был известен под разными именами, отражающими приход весеннего тепла и солнечного света. Звонкая капель становилась приметой, и люди говорили: «Василий Теплый, Василий Капельник зиму сокрушил». При закладке новой постройки, будь то дом или хозяйственное помещение, внимательно следили за тем, где капает с крыш и куда текут ручьи. Эти места избегали, считая их путями воды вглубь земли, что могло негативно сказаться на прочности строения.

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В день Василия наблюдали за солнцем, чтобы предсказать урожай. Красные круги вокруг восходящего солнца сулили богатый урожай. Также обращали внимание на небо: синие облака предвещали теплую погоду с дождями. Существовали и другие приметы: если снег таял с северной стороны муравейника, ожидали долгое и теплое лето.

В этот день хозяйки готовили калачики, символизирующие солнце. Рецепт прост: смешать 200 г сливочного масла, яйцо, желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара, затем добавить муку до получения эластичного теста. Сформировать калачики, украсить изюмом, дать подняться, смазать яйцом и выпекать.

Что нельзя делать 4 апреля?

Резать хлеб после заката – символизирует отсечение благополучия

Выливать воду на перекрестке – привлекает финансовые потери

Оставлять грязную посуду на ночь – ведет к разладу в семье

Пересчитывать мелочь при луне – к денежным потерям

Пробовать первую весеннюю зелень до освящения – к слабости духа

Приметы на 4 апреля

Яркое солнце утром – к теплому лету

Дождь на Василия – к урожаю ржи

Ветер с востока – к затяжной весне

Первые цветы мать-и-мачехи – можно начинать посев

Иней на деревьях – к урожаю гречихи

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День Интернета

Торжество связано с днём памяти святого Исидора Севильского, считающегося небесным заступником учеников и студентов. Этот средневековый интеллектуал известен созданием первой энциклопедии под названием «Этимологии» в двадцати томах. В 1999 году Папа Иоанн Павел II провозгласил Исидора покровителем тех, кто использует компьютеры и Интернет.

Согласно информации, предоставленной ООН, число людей, пользующихся всемирной сетью, приближается к 3,6 миллиардам.

Другая дата празднования Дня Интернета – 17 мая. В России же традиционно отмечают этот день 30 сентября.

В 1945 году, в рамках событий Второй мировой войны, завершилась Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция

В наступлении, стартовавшем 10 февраля 1945 года, участвовали силы 1-го и 2-го Белорусских фронтов, а также 1-я армия Войска Польского. Им противостояла немецкая группа армий «Висла».

В течение 102 дней наступления было освобождено 54 города и множество других населенных пунктов. Советские войска достигли побережья Балтийского моря. Врагу был нанесен серьезный ущерб: были разгромлены 21 немецкая дивизия и 8 бригад, включая полное уничтожение 6 дивизий и 3 бригад.

Советские войска потеряли в ходе операции 172 952 человека, в том числе 52 740 безвозвратно. Потери 1-й армии Войска Польского составили 6093 солдата и офицера, из которых 2575 погибли, скончались или пропали без вести.

За проявленные доблесть и героизм многие соединения и части были отмечены наградами.

В 1932 году американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые сумел вывести витамин C, известный также как аскорбиновая кислота

Эта работа потребовала от ученого пяти лет усердных исследований, чтобы извлечь витамин С из лимонного сока.

Аскорбиновая кислота представляет собой сильный антиоксидант, благотворно влияющий на нервную систему, укрепляющий кровеносные сосуды и иммунитет, способствующий нормализации кровообращения и обеспечивающий защиту организма от вирусов и бактерий. В периоды болезней, стресса и воздействия токсинов потребность в витамине С возрастает.

Изображение от Drazen Zigic на Freepik

В 1922 году в Бразилии началось возведение знаменитой статуи Христа Спасителя

Концепция создания этого памятника появилась во время празднования векового юбилея независимости бразильского государства. Автором проекта выступил Эктор да Силва Коста. Работы по возведению продолжались на протяжении девяти лет.

Общая высота памятника составляет 38 метров, включая 8-метровый постамент. Размах распростертых рук Христа достигает 28 метров. Масса всей конструкции – 635 тонн. Официальное открытие и освящение состоялось 12 октября 1931 года.

Статуя Христа Спасителя – это знаковый символ не только Рио-де-Жанейро, но и всей Бразилии. В июле 2007 года она была включена в перечень «Новых семи чудес света».