Понедельник, 24 марта, 2025
9 C
Рязань
Изображение от prostooleh на Freepik
Интересное

Праздники 26 марта: тайны дня, что скрывают народные приметы и исторические даты

7info7

26 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и народные поверья, связанные с пробуждением природы и надеждами на будущий урожай. Этот день отмечен не только памятью о святителе Никифоре, мужественном защитнике иконопочитания, но и целым рядом примет, обычаев и исторических дат, которые сплетаются в увлекательную картину прошлого и настоящего.

Никифоров день

Святитель Никифор, Константинопольский патриарх, живший в VIII-IX веках, отмечается в этот день. Он известен как ярый сторонник иконопочитания, за что и был отправлен в ссылку императором-иконоборцем Львом Армянином в монастырь на берегу Босфора, где и закончил свой жизненный путь. После обретения мощи святого оказались нетленны.

В народе верили, что солнце активно растапливает снег, а талые воды проникают в медвежью берлогу, пробуждая лесного владыку. Считалось, что в этот день медведь выходит из зимнего убежища. На Руси к медведю относились как к человеку, принявшему звериный облик, о чем свидетельствуют многочисленные предания. Некоторые части тела медведя применялись в обрядах, в частности, по лапе предсказывали будущее.

Реклама

На Никифора ожидали прилета гусей, что служило знаком хорошего урожая. Купающиеся в воде гуси предвещали скорое потепление. О наступлении теплых дней говорил и прилет жаворонка, первой весенней птицы. Появление зяблика, напротив, предвещало холодную погоду. Туман в этот день означал дождливое лето.

В этот день отправлялись на рыбалку, так как верили, что по последнему льду хорошо ловится плотва, окунь и язь.

Что нельзя делать 26 марта

  • Не рекомендуется заниматься вырубкой деревьев.
  • Стоит воздержаться от охоты.
  • Важно поддерживать порядок в доме и избегать финансовых займов.
  • Также не советуют носить одежду темных оттенков.

Приметы на 26 марта

  • Появление жаворонков предвещает скорое потепление.
  • Прилет гусей — к богатому урожаю.
  • Зяблики, напротив, сигнализируют о возможном похолодании.
  • Если наблюдается туман, то это предвещает дождливое лето.
  • Гуси, купающиеся в воде, указывают на теплую весну.
  • Ясная погода в этот день — к хорошему урожаю зерновых.
  • Активное выделение березового сока предвещает дождливое лето.
Праздники 26 марта: тайны дня, что скрывают народные приметы и исторические даты 26 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и народные поверья, связанные с пробуждением природы и надеждами на будущий урожай.
Фото: Изображение от devmaryna на Freepik

Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

Идея отмечать этот день появилась в 2008 году благодаря девятилетней Кессиди Меган, столкнувшейся с эпилепсией. Её начинание получило поддержку от Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии (Канада) и со временем было подхвачено другими организациями по всему миру.

26 марта во многих странах проводятся образовательные мероприятия, посвященные эпилепсии, а также инструктажи по оказанию неотложной помощи при эпилептических припадках. Благотворительные аукционы и ярмарки также служат платформой для сбора средств в поддержку людей, живущих с этим заболеванием.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, эпилепсия поражает около 1% мирового населения, что составляет примерно 50 миллионов человек.

Праздники 26 марта: тайны дня, что скрывают народные приметы и исторические даты 26 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и народные поверья, связанные с пробуждением природы и надеждами на будущий урожай.
Изображение от wayhomestudio на Freepik

В 2006 году была запущена платформа «Одноклассники», разработанная Альбертом Попковым

На сегодняшний день аудитория сайта насчитывает более 330 миллионов зарегистрированных пользователей. Согласно статистике LiveInternet, ежемесячная посещаемость «Одноклассников» превышает 40 миллионов человек.

Праздники 26 марта: тайны дня, что скрывают народные приметы и исторические даты 26 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и народные поверья, связанные с пробуждением природы и надеждами на будущий урожай.
Изображение от freepic.diller на Freepik

В Костроме в 1851 году пышно отметили открытие монумента, посвященного царю Михаилу Федоровичу Романову и крестьянину Ивану Сусанину

После визита императора Николая I в Кострому в 1834 году было принято высочайшее решение о выделении финансов на возведение в городе памятника государю Михаилу Федоровичу и народному герою Ивану Сусанину. В Академии художеств был организован конкурс проектов, в котором лучшей была признана работа скульптора Василия Демут-Малиновского.

Создание памятника заняло свыше десяти лет. Торжественная церемония открытия состоялась 26 марта 1851 года.

Памятник представлял собой колонну из красного гранита, завершавшуюся бюстом царя Михаила Фёдоровича в шапке Мономаха и с крестом из золота на груди. На колонне были закреплены государственный символ Российской империи и герб Костромской губернии. У подножия размещалась фигура Сусанина, стоящего на коленях.

На лицевой стороне пьедестала находился барельеф, отображавший сцену смерти Ивана Сусанина, а на обратной стороне — текст: «Ивану Сусанину, отдавшему жизнь за Царя, спасителя веры и государства. Признательные потомки».

После Октябрьской революции 1917 года монумент царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину был уничтожен.

Праздники 26 марта: тайны дня, что скрывают народные приметы и исторические даты 26 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и народные поверья, связанные с пробуждением природы и надеждами на будущий урожай.
Изображение от freepik

Материалы рубрики

Новости партнёров