Праздники 26 марта: тайны дня, что скрывают народные приметы и исторические даты

26 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и народные поверья, связанные с пробуждением природы и надеждами на будущий урожай. Этот день отмечен не только памятью о святителе Никифоре, мужественном защитнике иконопочитания, но и целым рядом примет, обычаев и исторических дат, которые сплетаются в увлекательную картину прошлого и настоящего.

Никифоров день

Святитель Никифор, Константинопольский патриарх, живший в VIII-IX веках, отмечается в этот день. Он известен как ярый сторонник иконопочитания, за что и был отправлен в ссылку императором-иконоборцем Львом Армянином в монастырь на берегу Босфора, где и закончил свой жизненный путь. После обретения мощи святого оказались нетленны.

В народе верили, что солнце активно растапливает снег, а талые воды проникают в медвежью берлогу, пробуждая лесного владыку. Считалось, что в этот день медведь выходит из зимнего убежища. На Руси к медведю относились как к человеку, принявшему звериный облик, о чем свидетельствуют многочисленные предания. Некоторые части тела медведя применялись в обрядах, в частности, по лапе предсказывали будущее.

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На Никифора ожидали прилета гусей, что служило знаком хорошего урожая. Купающиеся в воде гуси предвещали скорое потепление. О наступлении теплых дней говорил и прилет жаворонка, первой весенней птицы. Появление зяблика, напротив, предвещало холодную погоду. Туман в этот день означал дождливое лето.

В этот день отправлялись на рыбалку, так как верили, что по последнему льду хорошо ловится плотва, окунь и язь.

Что нельзя делать 26 марта

Не рекомендуется заниматься вырубкой деревьев.

Стоит воздержаться от охоты.

Важно поддерживать порядок в доме и избегать финансовых займов.

Также не советуют носить одежду темных оттенков.

Приметы на 26 марта

Появление жаворонков предвещает скорое потепление.

Прилет гусей — к богатому урожаю.

Зяблики, напротив, сигнализируют о возможном похолодании.

Если наблюдается туман, то это предвещает дождливое лето.

Гуси, купающиеся в воде, указывают на теплую весну.

Ясная погода в этот день — к хорошему урожаю зерновых.

Активное выделение березового сока предвещает дождливое лето.

Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

Идея отмечать этот день появилась в 2008 году благодаря девятилетней Кессиди Меган, столкнувшейся с эпилепсией. Её начинание получило поддержку от Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии (Канада) и со временем было подхвачено другими организациями по всему миру.

26 марта во многих странах проводятся образовательные мероприятия, посвященные эпилепсии, а также инструктажи по оказанию неотложной помощи при эпилептических припадках. Благотворительные аукционы и ярмарки также служат платформой для сбора средств в поддержку людей, живущих с этим заболеванием.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, эпилепсия поражает около 1% мирового населения, что составляет примерно 50 миллионов человек.

В 2006 году была запущена платформа «Одноклассники», разработанная Альбертом Попковым

На сегодняшний день аудитория сайта насчитывает более 330 миллионов зарегистрированных пользователей. Согласно статистике LiveInternet, ежемесячная посещаемость «Одноклассников» превышает 40 миллионов человек.

В Костроме в 1851 году пышно отметили открытие монумента, посвященного царю Михаилу Федоровичу Романову и крестьянину Ивану Сусанину

После визита императора Николая I в Кострому в 1834 году было принято высочайшее решение о выделении финансов на возведение в городе памятника государю Михаилу Федоровичу и народному герою Ивану Сусанину. В Академии художеств был организован конкурс проектов, в котором лучшей была признана работа скульптора Василия Демут-Малиновского.

Создание памятника заняло свыше десяти лет. Торжественная церемония открытия состоялась 26 марта 1851 года.

Памятник представлял собой колонну из красного гранита, завершавшуюся бюстом царя Михаила Фёдоровича в шапке Мономаха и с крестом из золота на груди. На колонне были закреплены государственный символ Российской империи и герб Костромской губернии. У подножия размещалась фигура Сусанина, стоящего на коленях.

На лицевой стороне пьедестала находился барельеф, отображавший сцену смерти Ивана Сусанина, а на обратной стороне — текст: «Ивану Сусанину, отдавшему жизнь за Царя, спасителя веры и государства. Признательные потомки».

После Октябрьской революции 1917 года монумент царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину был уничтожен.