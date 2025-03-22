Праздники 23 марта: приметы, обряды, предсказание погоды и что нельзя делать в этот день

23 марта – день, когда народные традиции переплетаются с историческими событиями. Церковный календарь чтит память святых мучеников Коринфских, но в народном сознании этот день прочно связан с именем мученицы Василисы, ставшей символом пробуждающейся весны и указательницей вешних вод. Но 23 марта — это не только день народных традиций и примет, но и дата, отмеченная значимыми изобретениями и событиями в мировой истории.

Василиса — вешней воды указательница

В этот день церковный календарь отмечает память сразу нескольких святых мучеников Коринфских, но в народной традиции особое почитание досталось мученице Василиссе, и день был посвящен ей.

В этот период крестьяне активно занимались весенними работами. Одной из важных задач было отведение талой воды от жилища, чтобы избежать затопления подвалов. Для этого во дворах копали специальные канавы. Рыбаки также не упускали возможности выйти на промысел, так как считалось, что весенние ручьи, текущие в лунках на реке, предвещают удачный лов плотвы.

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Люди наблюдали за приметами погоды. Появление синих облаков на небе считалось предвестником тепла и дождя. Также верили, что в этот день возможны первые весенние грозы.

Существовали и другие наблюдения: туманный день предвещал хороший урожай льна. А вот холодная и ветреная погода сулила неурожайный год. Несмотря на это, приход весны был уже не остановить, и люди говорили: «Туман Василисы поглощает снег».

Что нельзя делать 23 марта?

Нельзя разводить костры без необходимости — считается, что это может разгневать духов природы.

Не стоит выбрасывать остатки еды — чтобы не отпугнуть благополучие из дома.

Не рекомендуется шить или вязать — иначе дела могут «запутаться».

Нельзя ругать домашних животных — чтобы не навлечь ссоры в семье.

Приметы на 23 марта

Если на берёзах набухли почки — к раннему теплу и богатому урожаю.

Если собака роет землю во дворе — к скорым гостям или важным новостям.

Увидеть первую пчёлку — к успеху в делах и финансовой стабильности.

Если звёзды ярко мерцают на рассвете — жди перемен в личной жизни.

Иней на траве утром — к затяжным холодам в начале апреля.

Впервые аббревиатура «OK» была зафиксирована в прессе в 1839 году

Дебют «ОК» состоялся в юмористической заметке, опубликованной в американской газете «Boston Morning Post». Использованное для создания комического эффекта, это было намеренно искаженное сокращение от «all correct» («все в порядке»), а именно «oll korrect», трансформированное в «ok».

Несмотря на популярность, истинное происхождение слова остается загадкой. Существует около двух десятков гипотез о его возникновении. Например, немцы приписывают «авторство» себе, полагая, что «ОК» произошло от немецкого «ohne Korrektur» («без исправлений»). Данную аббревиатуру якобы использовали корректоры, утверждавшие статьи перед публикацией.

В 1891 году впервые футбольные ворота оборудовали сеткой

Изначально ворота представляли собой две деревянные стойки без горизонтальной перекладины. Чтобы гол был засчитан, мяч должен был пройти между ними, неважно, на какой высоте, что часто вызывало разногласия. В 1875 году утвердили правило об обязательной перекладине.

В 1890 году англичанин по имени Джон Броди, занимавшийся производством рыболовных сетей, предложил альтернативное применение своим изделиям – для фиксации футбольных мячей в воротах.

23 марта 1891 года в игре между командами Северной и Южной Англии впервые протестировали ворота с сеткой.

В 1876 году русский инженер Павел Яблочков был удостоен патента на своё изобретение – «электрическую свечу»

«Свеча Яблочкова» – это конструкция из двух угольных пластин, разделённых фарфоровым изолятором, обеспечивающим электрическую проводимость и нагрев дуги. Этот новаторский источник света был создан Яблочковым в 1875 году. В марте 1876 года он оформил французский патент №112024 на данное устройство.

В апреле 1876 года Яблочков продемонстрировал своё изобретение на выставке физических приборов в Лондоне. Триумф «свечи Яблочкова» был ошеломительным. На следующий день мировые издания пестрели заголовками, восхваляющими «Северный свет» и «русский свет», называя его чудом эпохи и провозглашая Россию родиной электричества.

С момента поступления в продажу «Свечи Яблочкова» пользовались огромным спросом. Стоимость одной свечи составляла примерно 20 копеек, а время её горения – полтора часа.

Изображение от jannoon028 на Freepik

Всемирный метеорологический день

Выбор даты обусловлен тем, что именно 23 марта 1950 года вступило в действие соглашение, положившее начало ВМО. Организация возникла как преемник Международной метеорологической организации, существовавшей с 1873 года. В 1951 году ВМО получила официальное признание как специализированное агентство в структуре Организации Объединенных Наций.

На сегодняшний день ВМО объединяет свыше 190 государств и зависимых территорий.