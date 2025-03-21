Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день

22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты. Этот день, известный как Сороки (или Сорок Сороков), хранит в себе много древних верований, связанных с приходом весны и памятью о сорока Севастийских мучениках.

Сороки, Сорок Сороков

Дата получила свое название в память о сорока Севастийских воинах-христианах, принявших мученическую кончину. Все они были родом из Каппадокии и проходили службу в римской армии. Командир приказал христианам вместе с другими солдатами совершить жертвоприношение языческим богам. После отказа их подвергли истязаниям, затем раздели и оставили стоять в ледяном озере на всю ночь. К утру один из воинов не выдержал испытания и попытался спастись в теплой бане. Однако его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, пораженный силой духа христиан.

В народе этот день считался второй встречей весны (первая отмечалась на Сретение, третья ожидалась на Благовещение), одним из главных праздников года. Крестьяне говорили: «На Сороки день уравнивается с ночью, зима отступает, весна вступает в свои права». Символами весны были жаворонки (хотя верили, что на Сороки из-за моря прилетают 40 разных птиц).

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Хозяйки заранее готовили из теста печенье в виде птиц, обычно 40 штук – в честь погибших мучеников. Для этого использовали эластичное, тщательно вымешанное тесто (2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, щепотка соли), а для смазки – сладкий крепкий чай.

Печенье раздавали детям со словами: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Дети взбирались на крыши, привязывали «жаворонков» к шестам и призывали птиц поскорее вернуться и принести весну. Затем выпечку измельчали и разбрасывали вокруг.

Что нельзя делать 22 марта?

Нельзя посещать водоёмы после заката — считается, что это может привлечь неприятности.

Не стоит стричь волосы или ногти — чтобы не «обрезать» свою удачу.

Не рекомендуется высаживать растения — они могут плохо прижиться.

Нельзя оставлять открытыми окна на ночь — по поверьям, это впустит в дом негативную энергию.

Приметы на 22 марта

Если на траве утром лежит густая роса — год будет урожайным.

Если кошки прячутся в тёплые места — к похолоданию в ближайшие дни.

Увидеть паука, спускающегося на паутине — к неожиданной прибыли.

Если облака плывут высоко и быстро — погода будет ясной и ветреной.

Услышать карканье вороны трижды — к важному известию.

Всемирный день водных ресурсов

Чтобы акцентировать внимание мирового сообщества на значимости доступа к чистой воде, Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году учредила памятную дату, согласно резолюции от 22 декабря. Впервые инициатива проведения этого дня была озвучена на Конференции ООН, посвященной вопросам окружающей среды и развития, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне того же года.

Согласно информации, предоставленной ООН, около 2 миллиардов людей используют загрязненную воду, а более 663 миллионов лишены доступа к источникам питьевой воды в непосредственной близости от их домов.

Россия является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран. Она занимает второе место в мире по объему водных ресурсов, обладая почти 25% мировых запасов пресной воды и 10% возобновляемых водных ресурсов. На территории Российской Федерации насчитывается приблизительно 2,7 миллиона рек и более 2,7 миллиона озер. Россия — уникальная страна, омываемая водами четырнадцати морей.

Ежегодно Всемирный день водных ресурсов фокусируется на определенном аспекте проблемы обеспечения пресной водой. В этом году тема посвящена активизации усилий по преодолению кризиса в области водоснабжения и санитарии.

Международный день таксиста

В 1907 году улицы Лондона впервые увидели автомобили, оборудованные счетчиками для определения стоимости поездки. Извозчики, переняв французское и греческое словообразование, окрестили их «таксометрами» – комбинацией слов «плата» и «измерение». С тех пор личный городской транспорт получил название «такси», а водители, управляющие ими, стали «таксистами».

Первые лондонские такси имели зеленую и красную окраску. Желтый цвет вошел в обиход благодаря Джону Хертцу, основателю Hertz Corporation. В Америке он перекрашивал старые автомобили, принимаемые в качестве части оплаты за новые, в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Яркий цвет делал машины более заметными в городском потоке, что побудило и другие таксомоторные компании последовать его примеру. Так желтый стал общепринятым цветом для такси по всему миру.

Изображение от wirestock на Freepik

В 1933 году был создан первый концентрационный лагерь фашистской Германии – Дахау

В 1933 году недалеко от Мюнхена, на территории бывшей фабрики боеприпасов, был создан первый концентрационный лагерь фашистской Германии – Дахау.

Изначально он служил местом заключения для противников нацистского режима, включая евреев, цыган, гомосексуалистов и людей с психическими расстройствами. Впоследствии, в период Второй мировой войны, в Дахау стали направлять военнопленных.

Дахау являлся одним из самых зловещих лагерей смерти нацистской Германии. Именно здесь были разработаны и применены жестокие методы наказаний, физического и психологического насилия над заключенными, которые впоследствии распространились по другим концлагерям. В Дахау над людьми проводились бесчеловечные медицинские опыты. Заключенных использовали как бесплатную рабочую силу, принуждая к тяжелому труду на строительстве дорог, в каменоломнях и на заводах.

За время существования лагеря через него прошли около 250 тысяч человек из 24 государств. Около 70 тысяч из них умерли из-за изнурительного труда, голода, варварских медицинских экспериментов и казней. 29 апреля 1945 года войска армии США освободили Дахау, обнаружив около 32 тысяч выживших узников.

В 1943 году белорусская деревня Хатынь пала жертвой зверств фашистов и их приспешников

Окружив поселение, каратели согнали местных жителей в колхозный амбар, где заживо их сожгли. Тех, кто пытался вырваться из пламени, расстреливали из автоматического оружия. Эта жестокая акция стала местью за нападение партизан на немецкую автоколонну в окрестностях Хатыни, в результате которого погиб офицер.

В общей сложности, 149 жителей деревни, включая 76 детей, были заживо сожжены или расстреляны. Лишь немногим удалось избежать трагической участи: пятерым детям (Володе и Соне Яскевич, Вите и Саше Желобкович, а также Антону Барановскому) и одному взрослому, Иосифу Каминскому. Именно его образ послужил основой для бронзовой статуи «Непокорённого человека», установленной в мемориальном комплексе «Хатынь».

Мемориал, созданный архитекторами Юрием Градовым, Валентином Занковичем, Леонидом Левиным и скульптором Сергеем Селихановым, был открыт в июле 1969 года.

Этот мемориальный комплекс, занимающий площадь около 50 гектаров, включает в себя: Кладбище деревень (186 урн с землей из сожженных и не восстановленных сел), Площадь памяти, Стену скорби (с мемориальными плитами, увековечивающими названия 66 лагерей смерти), Древо жизни (с перечнем 433 белорусских деревень, которые были сожжены, но восстановлены после войны).