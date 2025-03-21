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Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день

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22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты. Этот день, известный как Сороки (или Сорок Сороков), хранит в себе много древних верований, связанных с приходом весны и памятью о сорока Севастийских мучениках.

Сороки, Сорок Сороков

Дата получила свое название в память о сорока Севастийских воинах-христианах, принявших мученическую кончину. Все они были родом из Каппадокии и проходили службу в римской армии. Командир приказал христианам вместе с другими солдатами совершить жертвоприношение языческим богам. После отказа их подвергли истязаниям, затем раздели и оставили стоять в ледяном озере на всю ночь. К утру один из воинов не выдержал испытания и попытался спастись в теплой бане. Однако его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, пораженный силой духа христиан.

В народе этот день считался второй встречей весны (первая отмечалась на Сретение, третья ожидалась на Благовещение), одним из главных праздников года. Крестьяне говорили: «На Сороки день уравнивается с ночью, зима отступает, весна вступает в свои права». Символами весны были жаворонки (хотя верили, что на Сороки из-за моря прилетают 40 разных птиц).

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Хозяйки заранее готовили из теста печенье в виде птиц, обычно 40 штук – в честь погибших мучеников. Для этого использовали эластичное, тщательно вымешанное тесто (2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, щепотка соли), а для смазки – сладкий крепкий чай.

Печенье раздавали детям со словами: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Дети взбирались на крыши, привязывали «жаворонков» к шестам и призывали птиц поскорее вернуться и принести весну. Затем выпечку измельчали и разбрасывали вокруг.

Что нельзя делать 22 марта?

  • Нельзя посещать водоёмы после заката — считается, что это может привлечь неприятности.  
  • Не стоит стричь волосы или ногти — чтобы не «обрезать» свою удачу.  
  • Не рекомендуется высаживать растения — они могут плохо прижиться.  
  • Нельзя оставлять открытыми окна на ночь — по поверьям, это впустит в дом негативную энергию.

Приметы на 22 марта

  • Если на траве утром лежит густая роса — год будет урожайным.  
  • Если кошки прячутся в тёплые места — к похолоданию в ближайшие дни.  
  • Увидеть паука, спускающегося на паутине — к неожиданной прибыли.  
  • Если облака плывут высоко и быстро — погода будет ясной и ветреной.  
  • Услышать карканье вороны трижды — к важному известию.
Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день 22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты.

Всемирный день водных ресурсов

Чтобы акцентировать внимание мирового сообщества на значимости доступа к чистой воде, Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году учредила памятную дату, согласно резолюции от 22 декабря. Впервые инициатива проведения этого дня была озвучена на Конференции ООН, посвященной вопросам окружающей среды и развития, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне того же года.

Согласно информации, предоставленной ООН, около 2 миллиардов людей используют загрязненную воду, а более 663 миллионов лишены доступа к источникам питьевой воды в непосредственной близости от их домов.

Россия является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран. Она занимает второе место в мире по объему водных ресурсов, обладая почти 25% мировых запасов пресной воды и 10% возобновляемых водных ресурсов. На территории Российской Федерации насчитывается приблизительно 2,7 миллиона рек и более 2,7 миллиона озер. Россия — уникальная страна, омываемая водами четырнадцати морей.

Ежегодно Всемирный день водных ресурсов фокусируется на определенном аспекте проблемы обеспечения пресной водой. В этом году тема посвящена активизации усилий по преодолению кризиса в области водоснабжения и санитарии.

Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день 22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты.

Международный день таксиста

В 1907 году улицы Лондона впервые увидели автомобили, оборудованные счетчиками для определения стоимости поездки. Извозчики, переняв французское и греческое словообразование, окрестили их «таксометрами» – комбинацией слов «плата» и «измерение». С тех пор личный городской транспорт получил название «такси», а водители, управляющие ими, стали «таксистами».

Первые лондонские такси имели зеленую и красную окраску. Желтый цвет вошел в обиход благодаря Джону Хертцу, основателю Hertz Corporation. В Америке он перекрашивал старые автомобили, принимаемые в качестве части оплаты за новые, в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Яркий цвет делал машины более заметными в городском потоке, что побудило и другие таксомоторные компании последовать его примеру. Так желтый стал общепринятым цветом для такси по всему миру.

Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день 22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты.
Изображение от wirestock на Freepik

В 1933 году был создан первый концентрационный лагерь фашистской Германии – Дахау

В 1933 году недалеко от Мюнхена, на территории бывшей фабрики боеприпасов, был создан первый концентрационный лагерь фашистской Германии – Дахау.

Изначально он служил местом заключения для противников нацистского режима, включая евреев, цыган, гомосексуалистов и людей с психическими расстройствами. Впоследствии, в период Второй мировой войны, в Дахау стали направлять военнопленных.

Дахау являлся одним из самых зловещих лагерей смерти нацистской Германии. Именно здесь были разработаны и применены жестокие методы наказаний, физического и психологического насилия над заключенными, которые впоследствии распространились по другим концлагерям. В Дахау над людьми проводились бесчеловечные медицинские опыты. Заключенных использовали как бесплатную рабочую силу, принуждая к тяжелому труду на строительстве дорог, в каменоломнях и на заводах.

За время существования лагеря через него прошли около 250 тысяч человек из 24 государств. Около 70 тысяч из них умерли из-за изнурительного труда, голода, варварских медицинских экспериментов и казней. 29 апреля 1945 года войска армии США освободили Дахау, обнаружив около 32 тысяч выживших узников.

Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день 22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты.
Изображение от freepik

В 1943 году белорусская деревня Хатынь пала жертвой зверств фашистов и их приспешников

Окружив поселение, каратели согнали местных жителей в колхозный амбар, где заживо их сожгли. Тех, кто пытался вырваться из пламени, расстреливали из автоматического оружия. Эта жестокая акция стала местью за нападение партизан на немецкую автоколонну в окрестностях Хатыни, в результате которого погиб офицер.

В общей сложности, 149 жителей деревни, включая 76 детей, были заживо сожжены или расстреляны. Лишь немногим удалось избежать трагической участи: пятерым детям (Володе и Соне Яскевич, Вите и Саше Желобкович, а также Антону Барановскому) и одному взрослому, Иосифу Каминскому. Именно его образ послужил основой для бронзовой статуи «Непокорённого человека», установленной в мемориальном комплексе «Хатынь».

Мемориал, созданный архитекторами Юрием Градовым, Валентином Занковичем, Леонидом Левиным и скульптором Сергеем Селихановым, был открыт в июле 1969 года.

Этот мемориальный комплекс, занимающий площадь около 50 гектаров, включает в себя: Кладбище деревень (186 урн с землей из сожженных и не восстановленных сел), Площадь памяти, Стену скорби (с мемориальными плитами, увековечивающими названия 66 лагерей смерти), Древо жизни (с перечнем 433 белорусских деревень, которые были сожжены, но восстановлены после войны).

Праздники 22 марта: приметы, обряды, история и что нужно знать в этот день 22 марта – день, богатый на традиции, приметы и международные даты.
Изображение от freepik

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