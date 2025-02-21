Праздники 22 февраля: День Панкратия, история, приметы, запреты и интересные факты

22 февраля — дата, богатая на события, как церковные, так и светские, заслуживающие внимания. Этот день хранит в себе отголоски древних традиций, важных исторических моментов и значимых научных достижений. В православном календаре 22 февраля почитается память святого Панкратия Печерского, затворника XIII века, чьё имя тесно связано с народными приметами и обычаями. Но помимо этого, 22 февраля отмечено несколькими интересными событиями, рассказ о которых мы и предлагаем вашему вниманию.

День Панкратия

В этот день православная церковь почитает святого Панкратия Печерского, который был затворником в XIII веке. Согласно преданию, он удалился в пещеры, где вел аскетическую жизнь, проводя время в молитвах.

На Руси на Панкратия начинали плести лапти, поскольку зима приближалась к окончанию, а запасы зерна иссякали. Говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». В этот день также праздновали святого Никифора, о чем крестьяне с юмором замечали, что два праведника делят один праздник: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами называли высокие лапти, которые обычно носили дома на босу ногу.

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Кроме того, в этот день проверяли состояние хозяйства, обращая внимание, не требуется ли что-то отремонтировать. Говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».

Люди также наблюдали за погодой, замечая, что зима начинает ослабевать. Приближающемуся весеннему потеплению соответствовала пословица: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холоднее будет неделя, начавшаяся с этого дня, тем теплее окажется март.

Что нельзя делать 22 февраля

Не стоит лениться.

Не рекомендуется планировать будущее.

Не оставляйте книги открытыми.

Избегайте комплиментов о женской красоте.

Не торгуйте первой сплетенной парой лаптей (мастер должен использовать их лично).

Не следует чесать губы (чтобы не обманывать) и уши (чтобы не попасться на обман).

Не поднимайте с земли деньги, принадлежащие другим.

Приметы на 22 февраля

Если на улице мороз — это сигнал, что холод еще задержится, но сильных снегопадов не ожидается.

Если стекла запотели — стоит ждать оттепели.

Много выпавшего снега предвещает урожайный год.

Шум в лесу может означать приближение тепла.

Если птицы ведут себя беспокойно — это указывает на раннее наступление весны.

Международный день помощи жертвам преступлений

Этот день отмечается в память о принятии в 1990 году Кабинетом министров Великобритании «Хартии жертв преступлений». В данном документе рассмотрены изменения в законодательстве и судебной практике, касающиеся безопасности и социальной поддержки людей, пострадавших от преступлений.

На сегодняшний день в мире функционирует около 200 программ, направленных на помощь жертвам криминальных деяний.

В 1878 году в Москве впервые прозвучала Четвертая симфония П.И. Чайковского

Композитор написал её зимой 1877-го и посвятил произведение Надежде фон Мекк, своей поклоннице и щедрой благодетельнице.

Дирижировать симфонией Чайковский доверил своему другу и наставнику Николаю Рубинштейну.

В 1714 году в Санкт-Петербурге был создан Аптекарский огород (современный Ботанический сад Петра Великого)

Инициатива принадлежала Петру I, который организовал его для культивации лекарственных трав для нужд армии и флота. С течением времени территория огорода расширялась. В 1823 году он стал Императорским ботаническим садом, а в 1913 году — Ботаническим садом Петра Великого. В 1934 году он вошёл в состав Ботанического института им. Комарова РАН.

В настоящее время площадь этого старинного ботанического сада составляет 22,6 га. Коллекция включает более 80 тысяч образцов растений.

Запущен спутник «Космос-110» с собаками Ветерком и Угольком на борту

Ветерок и Уголёк — двое беспородных собак, которые были отправлены в космос с 31-й площадки космодрома Байконур (СССР) в 23:09 по московскому времени 22 февраля 1966 года на борту биоспутника «Космос-110». Установленный ими рекорд по длительности космического полета для живых организмов (22 дня) был превзойден лишь спустя пять лет, во время неудачной миссии «Союз-11», когда советские космонавты провели на космической станции «Салют» и на борту космического корабля «Союз» практически 24 дня. На сегодняшний день полет Ветерка и Уголька остается непревзойдённым по продолжительности среди собак.