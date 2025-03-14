Праздники 15 марта: приметы и поверья, что можно и нельзя делать в этот день

15 марта – день, наполненный как древними традициями, так и важными историческими событиями. Этот день, по народному календарю, отмечен как Федот Ветронос, приносящий с собой переменчивую погоду и немало поверий. Но помимо народных примет и связанных с ними суеверий, 15 марта знаменует собой ряд значительных событий в мировой истории.

Федот Ветронос

В этот день православные чтят память священномученика Феодота Киринейского, епископа, жившего в IV веке.

В народе святой Феодот, известный как Федот Ветронос, получил свое прозвище из-за частых сильных ветров, характерных для этого дня. Народная мудрость отражена в поговорках: «Федот Ветронос всюду свой нос сует»; «Федот с утра зол, к полудню добреет, солнце пригревает»; «Евдокия без Федота весну начала, а он все портит».

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Существовало поверье, что в этот день подземные воды закипают, вызывая последнюю оттепель. Если же вместо тепла приходил мороз, говорили: «Федот перепутал».

По наблюдениям старцев, ясная погода на Евдотью и Федота предвещала ясные дни на Юрия и Николая. Теплый ветер в этот день обещал теплое лето, а дождь – мокрое.

Что нельзя делать 15 марта?

Нельзя оставлять дом в беспорядке, чтобы не привлечь неудачи.

Не стоит планировать важные поездки, так как они могут быть неудачными.

Не рекомендуется заключать крупные сделки или подписывать важные документы.

Нельзя игнорировать сны, так как они могут быть вещими.

Приметы на 15 марта

Если на улице морозно, но солнце светит ярко, то весна будет теплой.

Если птицы активно строят гнезда, то скоро наступит устойчивое тепло.

Увидеть первую ласточку — к удаче и благополучию.

Если снег начинает таять с южной стороны крыш, то лето будет жарким.

Туман вечером предвещает дождливую погоду в ближайшие дни.

Международный день защиты тюленей или День белька

По инициативе Международного фонда защиты животных был учрежден этот памятный день.

Белёк – это новорожденный детеныш гренландского или каспийского тюленя, выделяющийся своим белоснежным мехом. Именно этот мех долгое время делал их жертвами охотников. В ходе коммерческой добычи пушнины детенышей тюленей в возрасте от двух недель до трех месяцев уничтожали.

Вследствие промысла бельков и изменений климата численность гренландского тюленя значительно уменьшилась. К началу 2000-х годов она оценивалась в 200-300 особей. В последние десятилетия, благодаря введенным ограничениям на добычу и правилам судоходства в районах обитания гренландского тюленя, его популяция стабилизировалась на уровне 1 миллиона особей.

В 1990 году Михаил Горбачев стал первым и последним президентом Советского Союза

За день до этого был принят закон, учреждающий пост президента СССР. Согласно закону, главу государства должны были избирать граждане СССР путем прямого, тайного голосования на пятилетний срок. Однако, в качестве исключения, первые выборы состоялись на Съезде народных депутатов СССР. На эту должность претендовали Михаил Горбачев, председатель Совета министров Николай Рыжков и министр внутренних дел Вадим Бакатин. Рыжков и Бакатин отказались от участия. 15 марта 1990 года на внеочередном съезде Михаил Горбачев был избран президентом СССР. За него проголосовало 1329 депутатов, против – 495.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев ушел в отставку, и с его уходом пост президента СССР был упразднен.

В 2006 году был сформирован Совет по правам человека ООН (СПЧ)

Инициатива о его создании исходила от тогдашнего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана в апреле 2005 года. Он считал, что работа Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года, приобрела чрезмерную политическую окраску.

15 марта 2006 года на 61-й сессии Генассамблеи ООН, вместо упраздненной Комиссии по правам человека, был создан СПЧ. В его задачи входит рассмотрение всех вопросов и ситуаций, касающихся прав человека.

Совет включает 47 государств-членов ООН, избираемых Генеральной Ассамблеей. Распределение мест происходит по географическому принципу: 13 мест для африканских стран, 13 – для государств Азии и Тихоокеанского региона, 6 – для стран Восточной Европы, 8 – для Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 – для западноевропейских и других государств.

Первое заседание Совета ООН по правам человека состоялось с 18 по 30 июня 2006 года.

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В 1985 году в глобальной сети был зарегистрирован первый домен – symbolics.com

Концепция создания сети обмена информацией зародилась в начале 60-х годов благодаря американскому ученому Джозефу Ликлайдеру. Отправной точкой в истории Интернета принято считать 29 октября 1969 года, когда в рамках проекта ARPANET, предшественника современного интернета, впервые была осуществлена передача данных между двумя компьютерами, находящимися на значительном расстоянии друг от друга (640 км). Из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе было отправлено слово «login», которое успешно достигло научно-исследовательской организации SRI International, расположенной неподалеку от Сан-Франциско.

К 1973 году ARPANET объединила около 50 университетов и исследовательских организаций, сотрудничавших с Министерством обороны США, и стала международной, включив в себя сети Великобритании и Норвегии.

Разработка Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли дала мощный импульс развитию Интернета.

В настоящее время в мире насчитывается более 206 миллионов сайтов, а число пользователей превышает 3 миллиарда человек. Лидером по числу пользователей является Китай, за ним следуют Индия и США. Россия занимает седьмую позицию.