spot_img
Вторник, 9 мая, 2023

Праздник Победы в Рязани начался с церемонии возложения цветов к Вечному огню

7info

9 мая стартовали мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжества начались с митинга и возложения Гирлянды памяти и цветов к Вечному огню на площади Победы, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, Губернатор Рязанской области Павел Малков, руководители региональных и городских структур и ведомств, общественность.

Продолжатся праздничные мероприятия в Кремлевском сквере, ЦПКиО, Лесопарке и на других площадках областного центра.

Праздник Победы в Рязани начался с церемонии возложения цветов к Вечному огню

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации