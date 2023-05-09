Праздник Победы в Рязани начался с церемонии возложения цветов к Вечному огню

9 мая стартовали мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжества начались с митинга и возложения Гирлянды памяти и цветов к Вечному огню на площади Победы, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, Губернатор Рязанской области Павел Малков, руководители региональных и городских структур и ведомств, общественность.



Продолжатся праздничные мероприятия в Кремлевском сквере, ЦПКиО, Лесопарке и на других площадках областного центра.