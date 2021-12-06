Праздничную иллюминацию в Рязани планируют включать с 10 декабря

На центральных улицах Рязани праздничную иллюминацию начнут включать с 10 декабря. Об этом стало известно на совещании в горадминистрации, посвящённом празднованию Нового года.
Праздничное освещение будет работать не только на улицах, но и на площадях, в парках, скверах и других общественных пространствах. Кроме того, перетяжками и световыми консолями оформят:
- бульвар Есенина;
- Верхний городской парк;
- Солотчинское шоссе;
- улицу Свободы;
- улицу Циолковского;
- улицу Грибоедова;
- улицу Есенина;
- улицу Горького;
- улицу Новосёлов и другие.