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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Праздничную иллюминацию в Рязани планируют включать с 10 декабря

7info7

На центральных улицах Рязани праздничную иллюминацию начнут включать с 10 декабря. Об этом стало известно на совещании в горадминистрации, посвящённом празднованию Нового года.

Праздничное освещение будет работать не только на улицах, но и на площадях, в парках, скверах и других общественных пространствах. Кроме того, перетяжками и световыми консолями оформят:

  • бульвар Есенина;
  • Верхний городской парк;
  • Солотчинское шоссе;
  • улицу Свободы;
  • улицу Циолковского;
  • улицу Грибоедова;
  • улицу Есенина;
  • улицу Горького;
  • улицу Новосёлов и другие.

— В Кремлёвском сквере и на Лыбедском бульваре появятся 3 новых арт-объекта, на площади Победы жителей порадует светодинамический зимний фонтан с несколькими программами подсвечивания, — говорится в сообщении администрации.

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