Праздничную иллюминацию в Рязани планируют включать с 10 декабря

На центральных улицах Рязани праздничную иллюминацию начнут включать с 10 декабря. Об этом стало известно на совещании в горадминистрации, посвящённом празднованию Нового года.

Праздничное освещение будет работать не только на улицах, но и на площадях, в парках, скверах и других общественных пространствах. Кроме того, перетяжками и световыми консолями оформят:

бульвар Есенина;

Верхний городской парк;

Солотчинское шоссе;

улицу Свободы;

улицу Циолковского;

улицу Грибоедова;

улицу Есенина;

улицу Горького;

улицу Новосёлов и другие.